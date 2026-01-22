Sangli ZP : आठ तालुक्यांत स्वबळाचा नारा; सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप आक्रमक

सांगली : भाजपने जिल्हा परिषद निवडणुकीत पुन्हा एकदा स्वबळ आजमावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आज अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी भाजपने वाळवा, कवठेमहांकाळ वगळता उर्वरीत तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या जागा लढवण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्हा परिषद ५० पंचायत समिती १०४ गण भाजप लढवणार आहे..सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका निवडणुकीत भाजपने सर्व ७८ जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी ३९ जागा जिंकल्या. त्यांचे महायुतीतील घटक पक्ष असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने १६ तर शिवसेना शिंदे गटाने २ जागा जिंकल्या. .Sangli Politics : आमदारांची ताकद, नगरपालिकांचे निकाल आणि झेडपीची लढाई; सांगलीत राजकीय पेच.या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली होती. जिल्हा परिषदेच्या ५६ जागांपैकी ५० तर पंचायत समितीच्या ११२ पैकी १०२ जागी भाजप उमेदावारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यात आटपाडी, जत, पलूस, कडेगाव, खानापूर, तासगाव या तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागा भाजप लढवत आहे..वाळवा तालुक्यात सहा जागा भाजप लढवणार असून उरलेल्या पाचपैकी बावची आणि वाळवा हे दोन गट व त्यांचे चार गण शिवसेना शिंदे गटाला सोडले आहेत. तर आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेला बागणी गट आणि दोन गण सोडले आहेत. .Sangli Politics : सांगलीचा निकाल आला, मंत्री चंद्रकांत पाटलांची राजकीय खेळी यशस्वी; जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, विशाल पाटलांना तगडा झटका.तसेच अजित पवार राष्ट्रवादी पक्षाला रेठरे हरणाक्ष गट आणि दोन गण दिले आहेत. याशिवाय बोरगाव गट आणि दोन गण आघाडीला सोडले आहेत. जनसुराज्य युवा शक्ती पक्षाला शिराळा तालुक्यातील आमदार सत्यजित देशमुख यांचा कोकरूड गट, मिरज तालुक्यातील कसबे डिग्रज गट सोडले आहेत. .शिवाय कवठेमहांकाळमधील रांजणी गट सोडला आहे. खानापूर, आटपाडी या दोन तालुक्यात भाजपसमोर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आव्हान आहे. शिवसेना खानापूर तालुक्यातील सर्व जागा लढत असून आटपाडी तालुक्यातील तीन जागा लढवत आहे..जत तालुक्यातील सर्व नऊ जागा भाजप लढवणार आहे. तसेच पलूस आणि कडेगावमध्येही सर्व जागा भाजप लढवणार आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जत नगरपालिका आणि आटपाडी नगरपंचायत जिंकल्यामुळे त्यांनी या दोन्ही तालुक्यासह खानापूरमध्येही स्वबळावर लढण्याची तयारी केली आहे. .कवठेमहांकाळ तालुक्यात भाजपने तीन गट राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला सोडले आहेत. यात कुची, ढालगाव गट अजितराव घोरपडे गटाला आणि देशिंग गट माजी खासदार संजय पाटील गटाला सोडला आहे. रांजणी गट जनसुराज्य युवा शक्तीच्या सगरे गटाला दिला आहे..पक्ष गट गणभाजप ५० १०४शिवसेना (शिंदे) २ ४राष्ट्रवादी (अ.प.) ४ ७जनसुराज्य ३ ३रयत क्रांती १ २आघाडी १ २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.