Sangli ZP : आठ तालुक्यांत स्वबळाचा नारा; सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप आक्रमक

Mahayuti Strategy : सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने यावेळी आक्रमक पवित्रा घेत आठ तालुक्यांत स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
BJP leaders and workers during nomination filing for Sangli ZP elections.

सांगली : भाजपने जिल्हा परिषद निवडणुकीत पुन्हा एकदा स्वबळ आजमावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आज अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी भाजपने वाळवा, कवठेमहांकाळ वगळता उर्वरीत तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या जागा लढवण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्हा परिषद ५० पंचायत समिती  १०४ गण भाजप लढवणार आहे.

