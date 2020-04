video वृद्ध दाम्पत्याने मिळविले सेंद्रिय चिकूतून अडीच लाख

अकोले : तालुक्‍यातील इंदोरी येथील पांडुरंग कारभारी नवले व ताराबाई पांडुरंग नवले या वृद्ध दाम्पत्याने एकरभर सेंद्रिय चिकूतून अडीच लाख रुपये मिळविले. आजचे विठ्ठल-रुक्‍मिणी म्हणून परिसरात परिचित असलेल्या या दाम्पत्याच्या थेट शेतावर जाऊन ग्राहक चिकू खरेदी करतात. अतिशय प्रतिकूल स्थितीत नवले दाम्पत्याने सेंद्रिय शेती करून चिकूची बाग फुलविली. क्रिकेट बॉल या वाणाची 40 झाडे त्यांनी नदीजवळील 40 गुंठ्यांत लावली. झाडांना शेणखत, पालापाचोळा, पोयटा (काळी माती) भरला. तण निवारण, खत नियोजन, पाणी व्यस्थापन या सर्व बाबींवर लक्ष देत ही बाग बसविली. विषमुक्त आणि सात्विक आहारासाठी त्यांनी सेंद्रिय शेतीची निवड केली. तण काढणे, आळेभर करून रिंगण पद्धतीने शेणखत आणि बागेतील पानगळ गोळा करून या चरात भरतात. शेणखताचा फळवाढीसाठी फायदा होतो. ही बाग उत्पन्नाचे साधन म्हणून नवलेंना उत्तम साथ देत आहे. वर्षाकाठी अडीच लाखांचे उत्पन्न त्यांना बागेतून मिळते. आठवडे बाजारात ताराबाई चिकूची विक्री करतात. त्यांच्या चिकूची गोडी तमाम अकोलेकरांच्या जिभेवर सदैव रेंगाळत आहे. बाजारात काकूंना पाहिले की काही तासांतच सर्व चिकूची विक्री होते.

अकोलेकर थेट नवलेंच्या शेतावर जाऊन चिकू खरेदी करतात. लॉकडाउनमध्येही नवले कुटुंबीयांनी अडीच लाख रुपये उत्पन्न चिकूतून मिळविले. या व्यवस्थापनात पांडू तात्यांच्या ताराबाईंची पहिल्या दिवसापासून साथ मिळते. फळांची गोडी, आकार, चवीमुळे तात्यांच्या फळांना मोठी मागणी असते.

Web Title: The elderly couple got Rs 2.5 lakh from organic chickpeas