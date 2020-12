कवठेमहांकाळला 11 ग्रामपंचायतींसाठी धुमशान; काका, घोरपडे, सगरे, आमदार गट रिचार्ज

कवठेमहांकाळ (जि. सांगली) : गाव पातळीवर महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या ग्रामपंचायतीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सत्तेचे सिंहासन आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी स्थानिक नेत्यांसह राजकीय नेत्यांनी गतचा महिन्यापासूनच तयारी सुरू केली आहे. तालुक्‍यातील 11 ग्रामपंचायतींची निवडणूक आहे. नववर्षात सत्तेच्या सिंहासनाचा बंपर धमाका कोणाकडे याकडे लक्ष लागले आहे. एकंदरीतच कोरोनामुळे स्थगित झालेल्या आणि गाव पातळीवर महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमुळे कार्यकर्ते पुन्हा रिचार्ज होणार असल्याचे चित्र आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील अकरा ग्रामपंचायतीसाठी पुढील महिन्यात मतदान आहे. मोघमवाडी, नांगोळे, बनेवाडी, जांभुळवाडी, तिसंगी, चोरीची, इरळी, निमज, थबडेवाडी, रायवाडी आणि म्हैसाळ (एम) ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत. यंदा कोरोनाचा संसर्ग व प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती. निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून तालुक्‍यातील 11 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. नेहमीच तालुक्‍यात प्रत्येक निवडणुकीत वेगवेगळे राजकीय प्रयोग पाहणारा कवठेमहांकाळ तालुका यंदा कोणते नवे राजकीय प्रयोग करणार हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. निवडणूक कोणतीही असो त्या निवडणुकीत स्थानिक नेत्यांपासून वरिष्ठ नेतेही सत्तेचे सिंहासन ताब्यात ठेवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना बळ देत असतात. राजकीय संवेदनशील असलेल्या तालुक्‍यात प्रत्येक निवडणुकीत वेगळेच प्रयोग तालुक्‍यातील जनतेने पाहिले आहेत. आगामी होत असलेल्या तालुक्‍यातील 11 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत खासदार संजय पाटील गट, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे गट,राष्ट्रवादीच्या आमदार सुमन पाटील गट,महाकालीच्या अध्यक्षा अनिता सगरे गट आगामी निवडणुकीत कोणती भूमिका घेणार हे लवकरच कळेल. तालुक्‍यात होत असलेल्या अकरा ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय ताकद वापरण्यासाठी हळूहळू तयारी सुरू झाली आहे.गतवर्षाचा निरोप घेऊन नवीन वर्षात गावपातळीवरील सत्तेचे सिंहासन नव्या वर्षात ताब्यात घेण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना रिचार्ज करायला सुरुवात केली आहे.मात्र सत्तेचे सिंहासन कोणाकडे द्यायचे हे गावातील मतदार ठरवणार आहेत. ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक कार्यक्रम 23 ते 30 डिसेंबर 2020 - उमेदवारी अर्ज दाखल

31 डिसेंबर 2020 - छाननी

04 जानेवारी 2021 - उमेदवारी अर्ज मागे घेणे

15 जानेवारी 2021 - मतदान

18 जानेवारी 2021 - मतमोजणी तालुक्‍यातील अकरा ग्रामपंचायती (कंसात सदस्यसंख्या) मोघमवाडी (07) , नांगोळे (09), बनेवाडी (09) , जांभुळवाडी (07), तिसंगी (09) , रोची (09), इरळी (09) , निमज (07), थबडेवाडी (09) , रायवाडी (07) म्हैसाळ (एम) (07) . संपादन : युवराज यादव

