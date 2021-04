जिल्हा बॅंकेसह 2300 संस्थांच्या सातव्यांदा निवडणुका लांबणीवर; 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

सांगली : कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पाच महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेत 31 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेसह मुदत संपलेल्या 2300 सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेसह संबंधित संस्थांच्या संचालकांना मुदतवाढीची लॉटरी लागली आहे. राज्य शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटी यांच्या निवडणुका शासनाने डिसेंबर 2019 मध्ये पुढे ढकलल्या होत्या. संबंधित संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या टप्प्यावर थांबवण्यात आला होता. जिल्हा बॅंकेसह 74 सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाला. गतवर्षी मार्चनंतर निवडणूक लागण्याची शक्‍यता होती. परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे यापूर्वी सहावेळा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देत संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली गेली. काही दिवसांपूर्वी विधानपरिषदेसह ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी होऊ लागली होती. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांची निवडणूक घ्यावी, असा प्रस्ताव शासनासमोर ठेवला. त्यानुसार जानेवारी 2021 मध्ये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा टप्प्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार निवडणुका घेण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू झाली. जिल्ह्यात दोन बॅंकांसह 74 सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला. परंतु 24 फेब्रुवारीला आदेश काढून 31 मार्चपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती दिली. स्थगितीची तारीख संपल्यामुळे निवडणुका होणार की नाही? याबाबत सहकार क्षेत्राला प्रतीक्षा लागली होती.

कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यामुळे शासनाने "ब्रेक द चेन' मोहीम जाहीर केल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्‍चितता होती. आज राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी अनिल चौधरी यांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पाच महिने पुढे ढकलत असल्याचे आदेश काढून 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सातव्यांदा लांबणीवर गेल्या आहेत. जिल्हा बॅंकेसह मुदत संपलेल्या 2300 संस्थांना मुदतवाढ मिळाली आहे. जिल्हा बॅंक संचालकांना लॉटरी

जिल्हा बॅंकेच्या विद्यमान संचालकांची मुदत मे 2020 मध्ये संपली आहे. संचालक मंडळाला मे 2021 मध्ये सहा वर्षे पूर्ण होतात. सध्या निवडणूक 31 ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाला मुदतवाढीची लॉटरी लागली आहे. ऑगस्टनंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास सप्टेंबरपासून निवडणूक कार्यक्रम लागण्याची शक्‍यता आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: election of 2300 institutions including District Bank on postponed at Seventh time; Extension till 31st August