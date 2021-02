सांगली जिल्ह्यातील 72 संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा स्थगिती

सांगली : कोरोनाच्या संसर्गामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना 31 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या 72 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित होणार आहेत. त्यामध्ये जत अर्बन बॅंक व पलूस सहकारी बॅंकेसह 70 विकास सोसायट्यांचा समावेश आहे. जिल्हा बॅंक निवडणुकीसाठी ठराव संकलन नुकतेच झाले होते. परंतु त्यापुढील प्रक्रिया स्थगित झाल्यामुळे मे महिन्यात होणारी निवडणूक आणखी महिना ते दीड महिना लांबणीवर जाईल असे चित्र आहे. राज्यात ज्या टप्प्यावर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका थांबल्या होत्या त्या पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिले होते. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत स्थगिती मिळालेल्या संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम थांबलेल्या टप्प्यापासून पुन्हा सुरू झाला होता. त्यानुसार जिल्ह्यात जत अर्बन व पलूस बॅंकेसह 72 संस्थांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात घेतल्या जाणार होत्या. तसेच जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी सदस्य संस्थांचे ठराव संकलन नुकतेच पूर्ण झाले होते. परंतु राज्यात काही भागात कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा वाढत असल्यामुळे पुन्हा एकदा 31 मार्चपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती मिळाल्यामुळे जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या 72 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 31 मार्चपर्यंत लांबणीवर गेल्या आहेत. पुढील आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. तोपर्यंत विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळाली आहे. निवडणुकांना स्थगिती मिळाल्यामुळे जिल्हा सहकारी बॅंकेची निवडणूक प्रक्रिया देखील स्थगित झाली. नुकतेच ठराव संकलन पूर्ण झाले होते. संकलित केलेले ठराव बॅंकेकडे तपासणीसाठी पाठवले जाणार होते. त्यानंतर सह निबंधक कार्यालयात त्याची पडताळणी होऊन प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार होती. या प्रक्रियेनुसार मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार होती. परंतु आता स्थगितीमुळे ही प्रक्रिया एक ते दीड महिना लांबणीवर जाईल अशी परिस्थिती आहे. कोरोनाचा संसर्ग आटोक्‍यात येऊन पुन्हा निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाली तर जिल्हा बॅंकेची निवडणूक साधारणपणे जून महिन्यात होईल अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला एक प्रकारे मुदतवाढच मिळणार आहे. मे महिन्यात विद्यमान संचालक मंडळाला सहा वर्षे पूर्ण होतात. त्यापुढे निवडणूक जाणार असल्यामुळे संचालक मंडळाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. तसेच पावसाळ्यात निवडणुका होणार की नाही? याबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे. संपादन : युवराज यादव

