Sangli Election : निवडणूक आयोगाची ‘थाळी’ स्वस्तात मस्त; २८९ खर्च प्रकारांनी उमेदवारांचा हिशेबच गुंतागुंतीचा

सांगली : निवडणूक म्हटलं, की उमेदवारांकडून जेवणावळ आलीच. उमेदवाराला निवडणूक खर्चाची एकूण मर्यादा नऊ लाख रुपये आहे. २८९ प्रकारचे खर्च दाखवायचे झाल्यास ताळेबंद पाहणाऱ्याला 'नाकीनऊ' येते. .एक उमेदवार निवडणुकीत किती लोकांना जेवण देतो आणि किती थाळ्या दाखवतो, हा निवडणूक आयोगासाठी संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, मांसाहारी थाळीसाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली दरसूची स्वस्तात मस्त अशीच आहे..निवडणुकीची रणधुमाळी आर्थिक बळ देणारी.चहा, नाष्टा, जेवणनिवडणूक आयोगाने जेवण आणि चहा, नाष्ट्यासाठीची दर सूची परवडेल अशीच आहे. टपरीवरील चहा, कॉफी आणि ढाब्यावरील थाळीचे दर आयोगाने गृहीत धरले आहेत. शाकाहारी थाळीसाठी ७०, स्पेशल थाळी १२०, मांसाहारी थाळीमध्ये अंडाकरी १२०, चिकन १५०, मटण २००, मच्छी २०० रुपये दर सूची आहे. .साधा चहा सात तर, स्पेशल चहा १५ रुपये आहे. कॉफीचा दर तितकाच आहे. शिरा, पोहे, उपीट, वडापाव १५ रुपये, मिसळ ४० रुपये, पाणी बॉटल २० रुपये. २०० मिली शितपेये २० रुपये आहे..निवडणूक खर्चावर कडक नजर.मंडप, टेबल, खुर्ची, पाणीउमेदवाराच्या खर्चात मंडप आठ रुपये, तर लाकडी स्टेज २० रुपये प्रतिचौरस फुट, शोभा कमान २५००, कारपेट, लोखंडी/लाकडी/प्लास्टिक खुर्ची सहा ते दहा रुपये तर, टेबल ५० ते ७० रुपये, पोडियम ६००, सोफासेट ५००, व्हीआयपी खुर्ची १२५ रुपये, टेबल २५०, गादी ६०, लोड ४०, पाणी टँकर प्रति दहा हजार लीटर १ हजार रुपये, पाणी जार २० रुपये, काचेचे ग्लास ६, स्टील आणि प्लास्टिक ४ रुपये, फॅनसाठी २०० ते ३५० रुपये..कार्यालय, मैदान भाडेप्रचार कार्यालयाचे भाडे २० रुपये तर, मैदान भाडे २ रुपये प्रतिचौरस फूट असेल. एअर बलूनसाठी २० हजार रुपये असेल.इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्सव्हिडिओ शूटिंगसाठी चार ते आठ तासासाठी २५०० ते ३५००, ड्रोन कॅमेरा ४ ते ७ हजार, फोटो २० रुपये. स्पीकर सहा तासासाठी २५०० ते ५५०० रुपये, वाहनावरील कर्णा प्रति दिवस ३८० रुपये. टीव्ही प्रतिदिवस ४०० ते ५००, डीव्हीडी ४००, प्रोजेक्टर/स्क्रीन २०००, लॅपटॉप प्रतिदिवस २००, संगणक ५०० रुपये, सीडी २१, डीव्हीडी २७ रुपये. जनरेटर चार ते आठ तासासाठी २३०० ते १४ हजार २०० रुपये वेगवेगळ्या क्षमतेसाठी आकारले जाणार आहेत. .एसी ४०० ते १५०० रुपये प्रतिनग आणि प्रतिदिवस आकारले जाणार आहेत. बँजो प्रति कार्यक्रम सात हजार, बॉक्स टाईप स्पीकर ७००, हॅलोजन २५०, एलईडी ३०० रुपये. एलईडी स्क्रीन प्रति चौरस फूट ६० ते १०० रुपये, स्टेरिओ सिस्टीम प्रतितास अथवा प्रति कार्यक्रम १४ हजार रुपये असेल. सिंगल फेज कनेक्शन जोडणी खर्च ४०० रुपये असेल. युनिट नूसार विद्युत दर आकारणी असेल. वाहनावरील स्क्रीन ७ हजार ५०० ते १० हजार ५०० रुपये..रुग्णवाहिकेसाठी दरसूचीदूचाकी प्रतिदिन ६०० ते ८००, ऑटो रिक्षा ७०० ते ९००, हॅचबॅक, सेडान चारचाकींची कंपनीनिहाय वेगवेगळे दर सूची ठरवण्यात आली आहे. यास बसेस, मालवाहू वाहनांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. पाण्याचे टँकर, जेसीबी, पोकलेन, ट्रेलर्स, ट्रॉली यासाठी दरसूची आहे. रुग्णवाहिकेसाठी ७५० ते ३५०० रुपये आकारण्यात येणार आहेत.निवास व्यवस्थासाधी खोली ८०० ते १०००, डिलक्स खोली १६०० ते १८००, एसी डिलक्स २००० ते २४००, एसी एक्झिक्युटिव्ह २९०० ते ३१००, रॉयल सुट ४५००, सुपर रॉयल सूट ५०००, प्रेसिडेंटियल सूट ८५००..बल्क पुश एसएमएस१० ते ५० हजार संदेश पाठवायचे असतील तर, २५०० ते ७८ हजार रुपये गृहीत धरले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, एफएम माध्यमासाठी देखील जाहिरातीची दर सूची ठरवण्यात आली आहे.कार्यालयातील स्टेशनरीझेरॉक्स, कार्बन पेपर, बॉलपेन, टाचणी, ए फोर रीम, लिगल कागद, शाईचे पॅड, टॅग बंडल, लेस, सुतळी, स्केचपेन, स्टॅपलर, पीनबॉक्स, पंचिंग मशीन, वेगवेगळ्या फाईल, आयकार्ड कव्हर, पेन ड्राईव्ह याचाही खर्च सादर करावा लागणार आहे..झेंडे, बिल्ले, टोपी..वेगवेगळ्या आकारातील झेंडे १५ ते ७० रुपये, कटाऊट १२० रुपये प्रतिचौरस असेल. टोपी, मफलर, बिल्ले दहा ते १५ रुपये प्रतिनग, हँडबिलासाठी प्रतिप्रत दरसूची देण्यात आली आहे. १० बाय १०चे कापडी बॅनर ५०० रुपये प्रतिनग दाखवले आहेत. कामगार/मनुष्यबळमनुष्यबळासाठी महिन्याचे वेतन असे, कुशल १३ हजार ५०८, अर्धकुशल १२ हजार ७३२, अकुशल ११ हजार ८९६ रुपये..नारळ फक्त १५ रुपये?नारळ १५ रुपयांप्रमाणे दरसूची आहे. नारळाचे दर गेल्या महिन्यात दहा रुपयांनी उतरले आहेत. तरीदेखील एक नारळ २५ रुपयाला मिळत आहे. प्रचाराच्या शुभारंभासाठी लागणारे श्रीफळच दरसूचीत अतिस्वस्त दाखवले आहे. पुष्पगुच्छसाठी १०० ते ३०० रुपये, हार १०० ते २००, फटाक्याची माळ २५० ते ८००. गुलाल ६० रुपये प्रतिकिलो आहे..कलाकारांचे मजबूत मानधननिवडणुकीत मतदार, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरण्यासाठी पारंपारिक वाद्यांना मागणी अधिक असते. यात आयोगाने मानधनाची दर सूची मजबूत दाखवली आहे. प्रति दिवस दर सूची १५०० ते २० हजार रुपये आहे. ढोल ताशा पथक १२ हजार रुपये, लेझीम पथक १० हजार रुपये, हलगी पथक तीन हजार रुपये, झांज पथक २० हजार रुपये, पोवाडा पथक पाच हजार रुपये, पथनाट्य १० हजार रुपये, वासुदेव पथक पाच हजार रुपये आकारण्यात येणार आहेत..