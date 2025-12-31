पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : निवडणूक आयोगाची ‘थाळी’ स्वस्तात मस्त; २८९ खर्च प्रकारांनी उमेदवारांचा हिशेबच गुंतागुंतीचा

Election Commission Expense : निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या दरसूचीत जेवण, नाश्ता, चहा ते मांसाहारी थाळीपर्यंतचे दर इतके कमी आहेत की प्रत्यक्ष खर्चाशी त्यांची तुलना चर्चेचा विषय ठरत आहे. मंडप, स्टेज, खुर्च्या, एलईडी, ड्रोन, जनरेटर, वाहने, निवास व्यवस्था अशा तब्बल २८९ खर्च
Election Commission Expense

Election Commission Expense

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : निवडणूक म्हटलं, की उमेदवारांकडून जेवणावळ आलीच. उमेदवाराला निवडणूक खर्चाची एकूण मर्यादा नऊ लाख रुपये आहे. २८९ प्रकारचे खर्च दाखवायचे झाल्यास ताळेबंद पाहणाऱ्याला ‘नाकीनऊ’ येते.

Loading content, please wait...
Sangli
election
Election Commission
Paschim maharashtra
Price
expense of funds

Related Stories

No stories found.