Suhas Babar : “निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा ‘उत्सव’, मतांचा ‘बाजार’ नव्हे प्रखर भूमिका”

विटा : "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्य घटनेने दिलेल्या निवडणुका म्हणजे 'बाजार' नसतो; तर तो लोकशाहीतला 'उत्सव' असतो, असे मानणारे कार्यकर्ते आहोत. जनतेला गृहीत धरणारी मंडळी पाच वर्षांतून निवडणुका आल्या की हळूच बाहेर येतात आणि निवडणुकांचा 'बाजार' मांडतात. .त्यांचा स्वतःवर आणि स्वतःच्या कामावर विश्वास नसतो. लोकांना गृहीत धरून प्रत्येक निवडणुकीत भूमिका बदलणारी अशी मंडळी मतांचा दर ठरवितात. लोकशाहीत सातत्याने पक्ष बदलणे हा देखील 'व्यापार' असतो," असे परखड मत आमदार सुहास बाबर यांनी व्यक्त केले. येथील प्रभाग क्रमांक एकमध्ये आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते.

आमदार बाबर म्हणाले, ''समर्थकांना आपल्या निर्णयाच्या मागे सातत्याने फरफटत नेणे, हा त्यांच्यावर केलेला अन्याय असतो. अशी माणसं स्वतःला अघोषित हुकूमशहा मानतात. एखाद्या पक्षावर, विचारधारेवर बेमालूम टीका करायची आणि अगदी काही दिवसांतच त्याच पक्षाचे गोडवे गायचे, याला फार मोठे धाडस लागते..ती जनता, कार्यकर्ते व स्वतःशी केलेली प्रतारणा असते. जनता भोळी-भाबडी आहे असे समजून हे धाडस केले जाते. एखाद-दुसरा वेळ जनता शांतपणे हे स्वीकारते. पण कधी ना कधी हे जनतेला रुचत नसते.

सातत्याने भूमिका बदलणे, हा सुद्धा स्वार्थापोटी केलेला 'व्यापार' असतो. व्यक्त न होणारा प्रत्येक मतदार त्याचे अवलोकन करत असतो आणि आपले मत मनात आधी पक्के करून ठेवतो. शिवसेनेला मतदान करण्याचा निर्णय विटेकरांनी मनात आधीच पक्का करून ठेवला होता.''.ते म्हणाले, ''पालिकेच्या निवडणुकीस सामोरे जात असताना विधानसभेपेक्षा प्रचंड उत्साह जाणवत आहे. मतदार आता फक्त ईव्हीएमची वाट पाहत आहेत. शिवसेनेला मतदान करण्यासाठी मतदार आतुर झाला आहे. आपल्या विजयाची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. विरोधकांकडे मुद्देच शिल्लक राहिले नाहीत, हे जनतेला कळून चुकले आहे.'' यावेळी वैभव म्हेत्रे, रणजित पाटील, ॲड. धर्मेश पाटील, महेश कदम यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.