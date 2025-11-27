पश्चिम महाराष्ट्र

Suhas Babar : “निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा ‘उत्सव’, मतांचा ‘बाजार’ नव्हे प्रखर भूमिका”

Strong Remarks on Political Role : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्य घटनेने दिलेल्या निवडणुका म्हणजे ‘बाजार’ नसतो; तर तो लोकशाहीतला ‘उत्सव’ असतो, असे मानणारे कार्यकर्ते आहोत.
Strong Remarks on Political Role

Strong Remarks on Political Role

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विटा : "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्य घटनेने दिलेल्या निवडणुका म्हणजे ‘बाजार’ नसतो; तर तो लोकशाहीतला ‘उत्सव’ असतो, असे मानणारे कार्यकर्ते आहोत. जनतेला गृहीत धरणारी मंडळी पाच वर्षांतून निवडणुका आल्या की हळूच बाहेर येतात आणि निवडणुकांचा ‘बाजार’ मांडतात.

Loading content, please wait...
Sangli
festival
political
election
Paschim maharashtra
vita
Meeting
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com