ते अकरा जण मिरजेतील क्वारंटाईनमध्ये 

सांगली ः दिल्ली येथील निजामुद्दीनच्या येथे झालेल्या तबलिगे ए-जमातीच्या मेळाव्यात समाविष्ट झालेल्या व त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अकरा जणांना मिरजेतील क्रीडा संकुल येथील संस्था क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी चार जणांचे स्वॅबचे नुमने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. उर्वरित सात जणाच्या स्वॅबचे नमुने आज दुपारी पाठविले जाणार आहेत. तबलिगे ए-जमातीच्या मेळाव्यात समाविष्ट झालेल्यापैकी पुणे विभागातील 182 जणांची यादी प्रशासनाच्या हाती आली. त्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील पाच जणांचा समावेश आहे. त्यांच्या संपर्कात आलेले असे एकुण अकरा जणांची नावे पुढे आली आहेत. तासगाव, इस्लामपूर, मिरज आणि सांगली शहरातील ते असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्या अकरा जणांना मिरजेतील क्रीडा संकुल येथील संस्था क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही लक्षणे दिसून आलेली नाहीत, मात्र प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जात आहे. हजरत निजामुद्दीन येथे तबलिगे ए-जमातीच्या मेळाव्यात पुणे विभागातील 182 जणांची यादी प्रशासनास आतापर्यंत मिळाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 136, सातारा जिल्ह्यातील 5, सांगली जिल्ह्यातील 5, सोलापूर जिल्ह्यातील 17 व कोल्हापूर जिल्ह्यातील 21 जणांचा समावेश आहे.



