झरेत बंधाऱ्याला दरवाजे नाहीत; शेतकऱ्यांचे नुकसान 

झरे : झरे (ता. आटपाडी) येथील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधला आहे. पण बंधाऱ्याला दरवाजा बसविले नसल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. टेंभू कार्यालयाने टेंभू योजनेचे पाणी साठा व्हावा म्हणून कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधला असून त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. केवळ बंधाऱ्याला दरवाजे नसल्यामुळे पाणीसाठा होत नाही. दरवर्षी शेतकऱ्यांचे 60 ते 70 हेक्‍टरवर नुकसान होत आहे. बंधाऱ्याला दरवाजे बसवल्यास 60 ते 70 एकर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते, त्यामुळे अनेक कुटुंब सुखी होऊ शकतात. परंतु दरवाजासाठी निधी उपलब्ध नाही, असे कार्यालयाकडून सांगण्यात येत आहे.

याबाबत टेंभू कार्यालय तसेच ठेकेदार गायत्री कंट्रक्‍शन यांच्याशी संपर्क साधला असता दरवाजासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. याच पद्धतीने बोंबेवाडी येथील दोन बंधारे, शेटफळे येथील दोन बंधारे, अनुसेवाडी 1, दिघंची 1 याही बंधाऱ्यांना निधीअभावी दरवाजे बसवलेले नाहीत. तेथील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. याबाबत टेंभू कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, दरवाजासाठी सध्या निधी उपलब्ध नाही. परंतु 2021-22 मध्ये निधी उपलब्ध झाल्यानंतर दरवाजा बसवण्याचे काम करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. अनेक वर्षांपासून कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याला दरवाजे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. निधी बाबत आमदार अनिल बाबर यांच्याशी चर्चा केली आहे. बंधाऱ्याच्या दरवाजासाठी त्यांनी निधी देण्याचे मान्य केले असून लवकरच निधी उपलब्ध होईल.

- बंडू उर्फ रमेश कातुरे, उपाध्यक्ष , शिवसेना तालुका आटपाडी. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

