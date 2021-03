झरे (जि. सांगली) ः येथील कऱ्हाड-पंढरपूर महामार्गावर बसस्थानकाशेजारी अतिक्रमण करण्यात आले होते. सर्व अतिक्रमण हटण्यचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रस्त्याबाहेर गटारी काढण्याचे काम सुरू असल्याने चौकाने अतिक्रमणाच्या विळख्यातून मोकळा श्वास घेतला. याबाबत माहिती अशी, की येथे खटाव, माण, आटपाडी तालुक्‍यातून येणारे रस्ते मुख्य चौकात एकत्र येतात. तेथूनच खरसुंडीला रस्ता जातो. चौकात वाहनांची गर्दी होते. रस्त्याच्या बाजूला व्यापाऱ्यांनी, दुकानदारांनी खोकी उघडली होती. चौकात वाहने व नागरिकांची गर्दी होते. दुचाकी, चारचाकी वाहनधारक रस्त्याच्या बाजूलाच गाड्या लावत. त्यामुळे रस्त्यावर तुफान गर्दी होत होती. अनेक वेळा अपघातही घडले होते. असे अपघात घडल्यामुळे वाहनधारकांवर दादा गिरीचे प्रमाण वाढले. काही वाहनधारकांनाही मारहाण करण्यात येत होती.

अशा गोष्टीला वैतागून आरपीआयचे तालुका सरचिटणीस व ग्रामपंचायत सदस्य धनंजय वाघमारे यांनी अतिक्रमण हटवण्याबाबत आंदोलन करण्यात आले होते. सर्वपक्षीयांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. समाज कल्याण समितीचे माजी सभापती व जिल्हा परिषद सदस्य ब्रह्मानंद पडळकर, माजी उपसभापती नारायण चवरे, शिवसेनेचे प्रा. साहेबराव चवरे, बंडू ऊर्फ रमेश कातुरे, सरपंच सिंधू माने, उपसरपंच हनुमंत मोटे व विविध संघटनांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. सर्वच पक्षीयांनी पाठिंबा दिल्यामुळे आंदोलन मोठ्या प्रमाणात झाले. अतिक्रमण हटवण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राजकीय नेत्यांची तहसील कार्यालयात तत्कालीन तहसीलदार सचिन लंगुटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. अतिक्रमण हटवण्याचे ठरले. तसे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. उशिरा का होईना अतिक्रमण हटवण्यास सुरवात झाली. अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू झाल्यामुळे चौक मोकळा दिसू लागला आहे. वाहनधारकांचा त्रास कमी झाला आहे. संपादन : युवराज यादव

