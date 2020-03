Video - इस्लामपुरात कोरोनाबाधित परिसरात स्पीकरवरून प्रबोधन

इस्लामपूर (जि. सांगली) : येथे ज्या परिसरात कोरोनाबाधित रूग्ण आढळले आहेत, त्या ठिकाणी लोकांमधील भीती कमी व्हावी यासाठी स्पिकरवरुन लोकांचे प्रबोधन आणि मनोरंजन केले जात आहे. त्यासाठी मार्गदर्शनपर माहिती आणि प्रेरणादायी भजन आदींचा वापर केला जात आहे. सांगली जिल्ह्यात इस्लामपूर येथे एकूण 23 कोरोनाबधित रुग्ण आढळल्याने अत्यंत घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासन येनकेन प्रकारे उपाययोजना राबवून लोकांना दिलासा देण्यासाठी धडपडत आहे. गांधी चौक आणि भाजी मंडई परिसरातील रुग्णांच्या राहत्या घराच्या व व्यापाराच्या ठिकाणी जवळपास साडे सातशे मीटर एरिया पूर्ण सील केला असून त्यांचा आजिबात बाहेर संपर्क येणार नाही, अशी दक्षता घेण्यात आली आहे. 29 ते 31 मार्च दरम्यान शहर पूर्ण लॉकडाऊन केले आहे. कोरोनाबधित परिसरात वीस फूट उंचीचे दोन मनोरे उभारण्यात आले आहेत. प्रत्येकी चार स्पीकर बसवले आहेत. त्याद्वारे लोकांचे प्रबोधन, जागरुकतेविषयी मार्गदर्शन, भजन आदींचा वापर करून लोकांच्या मनातून भीती निघून जावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. लोकांमध्ये त्यामुळे समाधानकारक भावना आहेत. नगरसेवक अमित ओसवाल यांनी सांगितले की, "नागरिकांच्या मनातील भीती घालविण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन कोरोना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सतत घरी राहून कंटाळवाणी होणारी मानसिकता विचारात घेऊन पदाधिकारी आणि प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे."

Web Title: Enlightenment from the speaker in sangli Islampur Coronadabad area