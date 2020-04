कोरोनाच्या कहरातही श्रीगोंद्यात दारू ढोसायचं सुरूच

श्रीगोंदे: कोरोनामुळे सर्वकाही बंद आहे. लोकांना जेवणाचीही पंचाईत आहे. काहींना गावाकडे जाण्यासाठी वाहने मिळत नाहीत. तर काहींची औषधपाण्याचीही गैरसोय होते आहे. परंतु काहीजण आपली तल्लफ भागवण्यासाठी काय करतील याचा तपास नाही. काहींनी घरातच दारूचा अड्डा केला आहे. अव्वाच्या सव्वा भागात ती दारू खरेदी करतात. मात्र, याबाबत कोणतीही तक्रार करीत नाहीत. मिळेल त्या भावात लोकं दारू पदरात पाडून घेत आहेत. त्यांना ना कोरोनाचं भय आहे ना प्रशसानाचं. कोरोनाच्या संकटात सगळे ठप्प असताना दारूविक्री करणाऱ्या निमगाव खलू येथील घरावर पोलिसांनी छापा घालून बावन्न हजार रुपयांच्या दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या. यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत एकाला ताब्यात घेतले.

गोवर्धन विलास ठवाळ (वय 26) व राजेंद्र सोनवणे (वय 42) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीगोंदे तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात छुप्या पद्धतीने दारूविक्री केली जात असल्याच्या तक्रारींत वाढ झाली होती. उपअधीक्षक संजय सातव यांनी याबाबत श्रीगोंदे पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सानप यांच्या पथकाने तालुक्‍याच्या काही भागात आज छापे घातले. निमगाव खलू येथे एका घरातून सर्रास दारूविक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तेथे छापा घातला तेव्हा गोवर्धन ढवळे दारूविक्री करताना आढळला. त्याच्याकडून 52 हजार 745 रुपयांच्या दारूच्या बाटल्यांचा साठा पोलिसांनी जप्त केला.

Web Title: Even in Corona liquor sales continue in Shrigonda