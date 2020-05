संकटातही पट्ट्याने शोधली उत्पनाची वाट

बिजवडी (जि, सातारा) : सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाउन आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. अनेक बाजारपेठा बंद असल्याने त्याचा सर्वात जास्त फटका बळीराजाला बसला आहे. भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात असतानाच वावरहिरे (ता. माण) येथील प्रगतशील शेतकरी अर्जुन अवघडे यांनी सात गुंठे क्षेत्रातील वांग्यातून हजारो रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. वावरहिरेत अर्जुन अवघडेंनी सात गुंठे शेतीत वाग्यांची लागवड केली. त्यासाठी त्यांनी सुरवातीला सात गुंठ्यांत पाच बाय सात अंतरावर बैलजोडीच्या साहाय्याने सरी पाडल्या. त्यात प्रत्येकी पाच फुटांवर वांग्यांची रोपे लावली. सुरुवातीला गिऱ्हाईकच नसल्याने वांग्याचा पहिला तोडा बांधावरच फेकून द्यावा लागला होता. त्यातून अनेक जण आर्थिक संकटात गेले. मात्र, अवघडेंनी हताश न होता चांगले लक्ष देत वांगी जोमदार आणली. लॉकडाउनची तीव्रता वाढत गेल्याने नागरिकांना भाजीपालाही कोठेच मिळेना, अशी परिस्थिती झाली. मग या वांग्याला चांगले दिवस आले. माफक दरात जागेवरच वांगी नेण्यासाठी गिऱ्हाईक येऊ लागले. त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळाले. कोरोनामुळे भाजीपाला व्यवसायावर कुऱ्हाड कोसळली होती. सध्या लॉकडाउनमुळे परिसरातील दहिवडी, वावरहिरे, बिजवडी, शिंगणापूर आदी आठवडा बाजार बंद असल्याने परिसरातील अनेक ग्राहक सध्या शेतातच येऊन वांगी विकत घेत आहेत. 40 ते 50 रुपये प्रती किलो दराने विक्री होत आहे. यापुढेही अजून दोन महिने वांग्याचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून त्यांना 25 ते 30 हजार रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्‍यता दिसते. इतर शेतकऱ्यांनी अशा पीक पद्धतीचा अवलंब करून कमी क्षेत्रात, कमी खर्चात जास्त उत्पन्न घेणाऱ्या भाजीपाल्याची लागवड केल्यास शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत वांग्याची यशस्वी लागवड करून अवघडेंनी शेतकऱ्यांसमोर नवा आदर्श उभा केला आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला व्यापारी भाव देत नाहीत म्हणून ओरड करण्यापेक्षा आपल्या पिकाची आपणच विक्री केल्यास त्यांचा शेतकऱ्याला जास्त फायदा होऊ शकतो. आपण पिकवलेला माल आपणच विकला तर जास्तीचे पैसे मिळतात. - अर्जुन अवघडे, प्रगतशील शेतकरी, वावरहिरे लपून छूपून मुंबईहून आलेला युवकाही ठरला कोरोना बाधित; 51 अहवाल निगेटिव्ह

Web Title: Even in crisis, the lease finds a way to earn income