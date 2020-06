दोषी भाजपचा असला तरी गय नको; कुणी केली सूचना

सांगली ः ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या भ्रष्टाचारातील दोषी भाजप पक्षाशी निगडीत असला तरी त्याची गय करू नका. कुणाला वाचवा म्हणून माझी कधीच तुम्हाला फोन येणार नाही. गावांचे हित आधी बघा, कुणाला वाचवू नका, अशी स्पष्ट सूचना आमदार सुरेश खाडे यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांना केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांच्या कक्षात श्री. खाडे आणि श्री. गुडेवार यांनी आज पहिल्यांदाच भेट झाली. त्यावेळी मिरज विधानसभा मतदार संघातील एरंडोली, नरवाड आणि पलूस तालुक्‍यातील बुर्ली गावच्या पाणी पुरवठा गैरव्यवहाराचा विषय चर्चेला आहे. विशेषतः एरंडोली आणि नरवाडचे प्रकरण चांगलेच तापलेले आहे. अशावेळी या भेटीत खाडे आणि गुडेवार यांच्यातील चर्चा काय असेल, याबाबत उत्सुकता होती. आमदार खाडे यांनी गुडेवार यांच्याकडे चौकशी कशी सुरु आहे, याची विचारपूस केली. त्यावर गुडेवार यांनी अहवाल एकदम करेक्‍ट आहेत, असे सांगितले. त्यावर श्री. खाडे यांनी तुम्ही कुणालाही पाठीशी घालू नका, आम्हीही तसे सांगणार नाही, दोषी कुणीही असला तरी त्याची गय करू नका, अशा शब्दांत आपली भूमिका मांडली. आमदार खाडे म्हणाले, ""गावच्या विकासाचा मुद्दा नेहमी महत्वाचा असला पाहिजे. त्यात कुणी हयगय करत असेल तर त्याची बाजू घेऊन मी कधीही फोन करणार नाही. कुणाला वाचवा म्हणून सांगणार नाही. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने काम करा.''

