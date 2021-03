सांगली : आटपाडीचे माजी सभापती उस्मान शेख यांचे वृद्धापकाळाने निधन

झरे (सांगली) : घरनिकी (ता. आटपाडी) येथील खानापूर - आटपाडी तालुक्याचे ज्येष्ट नेते आणि पंचायत समिती आटपाडीचे माजी सभापती उस्मान नबी शेख यांचे सांगली येथे वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते बाबासाहेब देशमुख सह. सुतगिरणीचे माजी व्हा. चेअरमन तसेच पश्चिम भागातील सक्षम नेतृत्व म्हणून एॅडवोकेट उस्मान शेख यांचा नावलौकिक होता. ते 86 वर्षाचे होते. त्यांनी जात, पात, धर्म असा भेद न करता निधर्मी माणूस म्हणून संपूर्ण आयुष्य वेचले. त्यांच्या पश्चात भाऊ, वहिनी, मुले, भाचे, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाने आटपाडी - खानापूर तालुक्यातील राजकीय, सामाजीक क्षेत्रात मोठा धक्का बसला आहे. घरनिकी येथे आज सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवाचा दफनविधी केला जाणार आहे.

Web Title: ex mayor of atpadi panchayat committee aslam shaikh dead today in sangli