तासगाव (सांगली) ः तासगाव शहरापासून पंधरा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या सावळज परिसरातील डोंगर फोडण्याचे काम करणाऱ्या दोन ट्रकचा भीषण स्फोट झाला. त्यात एकाचा मृत्यू झाला असून दोनजण जखमी असल्याची माहिती समोर आली आहे. अचानक आग लागल्याने स्फोट झाला, त्याचे नेमके कारण समजू शकले नाही. या स्फोटाचा आवाज आठ ते दहा किलोमीटर अंतरापर्यंत आला. आगाची लोळ उठले, दूर दूरवरून दिसत होता. त्यामुळे परिसरात भितीचे वातावरण होते. सावळज व बलबवडी गावालगत असलेल्या डोंगरात दगड फोडण्याचे काम सुरु होतो. स्फोट घडवून मुरून काढण्याचे काम सुरु होते. त्यासाठी दोन ट्रक तेथे काम करत होते. त्यात दुपारी चारच्या सुमारास आग लागली आणि काही क्षणात प्रचंड असा स्फोट झाला. त्याचा आवाज इतका मोठा होता की सारे हादरून गेले. आगीचे लोळ उठले. लोक घाबरले. शेतात काम करणाऱ्या लोकांनी सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतली. काय झाले आहे, समजायला साधन नव्हते. अखेर धुराच्या दिशेने धाव घेत अग्निशमक दलाच्या वाहनांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. प्राथमिक माहितीनुसार, एकाचा बळी गेला असून दोनजण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.

Web Title: The explosion of a truck blowing up a mountain; One killed, two injured; Incident in Tasgaon taluka