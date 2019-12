कोल्हापुरी गुलाब परदेशांत स्वस्त, भारतात महाग... कसं काय ?

कोल्हापूर - सहजपणे कोणाला पटणार नाही, पण कोल्हापुरातल्या गुलाब फुलाला परदेशी बाजारपेठेत मागणी आहे. यंदा मात्र परदेशी बाजारपेठेत गुलाबाला मागणी असली, तरी त्या तुलनेत दर कमी मिळत असल्याने गुलाब उत्पादकांनी परदेशी बाजारपेठेकडे पाठ फिरवली आहे. याउलट भारतातील बाजारपेठेची स्थिती आहे. परदेशी बाजारपेठेत ३ ते ६ रुपयांनी विकले जाणारे गुलाब फूल भारतातच ४ ते ८ रुपयांना विकले जाते. यात कोल्हापुरी गुलाबाला पसंती मिळत आहे. त्यामुळे हा गुलाब परदेशांत यंदा जपूनच जाईल, तर कोल्हापूरसह भारतात भरभरून विकला जाईल, असा अंदाज श्रीवर्धन बायोटेकचे रमेश पाटील यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेलाही जातो कोल्हापुरी गुलाब दरवर्षी कोल्हापुरात उत्पादित होणाऱ्या विविध जातींच्या गुलाबाला परदेशांत चांगला दर मिळतो. साधारण ऑगस्टपासून मार्चपर्यंत परदेशी बाजारपेठेत गुलाबाला मागणी असते. जपान, लंडन, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत हे गुलाब पाठवले जातात. यात लाल, गुलाबी, केशरी, पांढऱ्या व पिवळ्या गुलाबाला अधिक मागणी असते. यंदा मात्र भारतातील वादळ परिस्थिती, लांबलेला पाऊस यामुळे गुलाबाचे उत्पादन घटले. परिणामी गुलाबाचा दरही वधारला. परदेशांत निर्यात करावी लागत असल्याने गुलाब पाठविण्याचा खर्च येतो. त्यातुलनेत भारतातच चांगला दर मिळाल्यामुळे गुलाबाला स्थानिक बाजारपेठेत ‘अच्छे दिन’ आल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा - ग्रामपंचायतीचा कर भरणाऱ्यांसाठी येथे सोन्याची अंगठी बक्षीस व्हॅलेंटाईन्स ‘डे’ ला वाढते गुलाबाची मागणी व्हॅलेंटाईन्स डेच्या पार्श्‍वभूमीवर दरवर्षी कोल्हापुरातील गुलाबाला देशासह परदेशी बाजारपेठेत अधिक मागणी असते. फक्त जिल्ह्यातून २० लाखांपेक्षा अधिक गुलाबांची अमेरिकेसह जपान, लंडन, ऑस्ट्रेलिया या देशांत निर्यात होते. आठ रुपयांपासून ते २२ रुपयांपर्यंतचा दर मिळतो. विशेषत: लाल रंगाच्या गुलाबाला अधिक पसंती मिळते. यंदाही तसाच दर मिळण्याची शक्‍यता असल्याने व्हॅलेंटाईन्स डेलाच परदेशी बाजारपेठेत गुलाब जातील, असा विश्‍वास गुलाब उत्पादक व्यक्त करत आहेत.

