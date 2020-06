या कुटुंबाला शौचालय उभारणीसाठी करावे लागतेय उपोषण; वाचा काय आहे प्रकरण

आटपाडी (जि, सांगली ) : स्वतःच्या जागेवर शौचालय बांधून दिले जात नसल्यामुळे फारूक तांबोळी यांनी कुटुंबीयांसोबत तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. यावेळी पोलिसांनी भेट देऊन वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रात्री उशिरापर्यंत याबाबत ठोस निर्णय झाला नव्हता. येथील फारूक तांबोळी यांची स्वमालकीची जागा आहे. या जागेमध्ये ते दोन वेळा शौचालय बांधण्यासाठी गेले असता त्यांचा भाऊ इक्‍बाल तांबोळी आणि त्याच्या मुलांनी शौचालय बांधण्याला तीव्र विरोध केला. तसेच दोन वेळा मारहाणही केली होती. त्यांच्या दहशतीमुळे त्रस्त झालेल्या फारूक तांबोळी यांनी पत्नी आणि मुलांसोबत तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. या जागेवर शौचालय बांधण्यास विरोध करणाऱ्यांचा पोलिसांनी बंदोबस्त करून न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात पोलिस निरीक्षक बजरंग कांबळे यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. उपोषणकर्ते आणि विरोध करणाऱ्यांची एकत्र बैठक घेऊन चर्चा केली. मात्र ठोस निर्णय झाला नव्हता त्यामुळे उपोषण सुरूच होते.

