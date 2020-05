प्रकाशयात्री रमेशच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाचे जीवन अंध:कारमय

ढालगाव (सांगली)- कदमवाडी (ता.कवठेमहांकाळ) येथील कंत्राटी विज कर्मचारी रमेश आनंदा दगडे (वय 41) याचा कामावर असताना दोघा ग्राहकांच्या मारहाणीत नुकतेच दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या रमेशचे कुटुंब उघड्यावर आले आहे. रमेश हा महावितरणमध्ये आणि परिसरात रमूआण्णा नावाने परिचित होता. वीस वर्षापासून मजुरी करत होता. काही दिवस एका खाजगी दवाखान्यात कंपाऊंडर म्हणूनही काम केले आहे. हे करताना तो वायरींगची कामे करत होता. त्यामुळे शेतकरी विजेच्या किरकोळ कामासाठी बोलवत असत. गावातला खासगी वायरमन म्हणून तो काम करू लागला. दीड एकरची कोरडवाहू शेतजमिन आहे. दोन भाऊ, आई, वडिल, दोन लहान मुले असा त्याचा संसार. मोठा भाऊ असल्याने कर्ता पुरुष म्हणून रमेशवरच जबाबदारी होती. दुष्काळामुळे शेतीत काही पिकतच नव्हते.

चार वर्षापासून रमेश महावितरण कंपनीकडे कंत्राटी वायरमन म्हणून कार्यरत होता. तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करतानाही समाधानी होता. महिन्याला काही रक्कम येत असल्यामुळे संसाराचा गाडा पुढे ढकलला जायचा. दुचाकी नसल्यामुळे तो सायकलवरुन सर्व कामे करायचा. गरजू शेतकरी त्याला दुचाकीवरून घेऊन जाऊन परत आणून सोडायचे. रात्री-अपरात्री कधीही सहकारी किंवा शाखा अभियंता, ग्राहकांनी बोलवले की तत्पर जायचा. परिसरातील लोकांसाठी अंधार दूर करणारा प्रकाशयात्री होता.

अधिकाऱ्या सांगण्यावरून 28 एप्रिलला शेतीपंपाच्या विज ग्राहकाकडे तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तो गेला. तिथे दोघा ग्राहकांनी त्याला बेदम मारहाण केली. त्यातच त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. इतरांसाठी प्रकाशयात्री असलेला रमेश गेल्यामुळे कुटुंबाचे जीवन अंध:कारमय बनले आहे.

""वीज वितरण कंपनीकडून कंत्राटी कामगारांवर नेहमीच अन्याय होतोय. कंपनीने रमेशला मदत केली पाहिजे यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. आरोपींना पुढे शिक्षा होईलच. परंतू सध्या गरज आहे ती कुटुंबाला सावरण्याची. त्यामुळे रमेशची पत्नी वंदना दगडे यांच्या बॅंक ऑफ इंडीया, शाखा : ढालगाव येथे बॅंक खाते A/C No :151718110001209, IFSC Code : BKID0001517 वर मदत करावी.''

-सुनिल वाघमारे (राज्य संघटक, राष्ट्रवादी वीज कामगार मजदूर संघटना)



