ऊस बिलासाठी शेतकरी सेनेचा विट्यात गुरूवारी रास्ता रोको 

विटा - साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची उसाची बिले बुधवार ( ता. १८ ) पर्यंत न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी सेनेतर्फे करण्यात आला आहे. विटा तहसील कार्यालयावर गुरूवारी मोर्चा व रास्ता रोको करणार असल्याचे निवेदन शेतकरी सेनेतर्फे तहसीलदारांना दिले आहे, अशी माहिती सेनेचे अध्यक्ष भक्तराज ठिगळे यांनी दिली. सन २०१६ - १७, २०१७ - १८ व २०१८ - १९ या गळीत हंगामातील उसाची बिले न मिळाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. २०१८ - १९ हंगामातील केन अॅग्रो रायगांव, गोपुज शुगर गोपूज, यशवंत नागेवाडी या कारखान्यांनी तर २०१६ - १७ व २०१७ - १८ या हंगामातील माणगंगा सहकारी कारखान्याने तीन वर्षे झाली तरीही अद्याप बिले दिली नाहीत. कोणत्याही राजकीय नेत्यास बिलाचे देणे - घेणे नाही. यासाठी शेतकरी सेनेतर्फे नऊ सप्टेंबररोजी ऊस परिषद घेऊन हजारो शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सन २०१८ - १९ च्या ऊस बिलाची रक्कम आठ दिवसात मिळावी, असा ठराव केला. पण या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या पैशांना चुना लावण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. बुधवार ( ता. १८ ) पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करावेत, अन्यथा शेतकरी सेनेतर्फे मोर्चा काढून शिवाजी चौकात दुपारी बारा वाजता रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे ठिगळे यांनी सांगितले.

Web Title: farmer sena agitation for sugarcane bill on Thursday in Vita