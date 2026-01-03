Sangli Farmer : शेतकऱ्यांसाठी परदेशी दौरा पुन्हा सुरू; सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आनंदाची बातमी

सांगली : गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेला परदेशी अभ्यास दौरा यंदाच्या नववर्षापासून पुन्हा सुरू झाला आहे. राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे..यापूर्वी प्रतिशेतकरी एक लाख रुपये किंवा दौऱ्याच्या खर्चाच्या ५० टक्के इतकेच अनुदान देण्यात येत होते. आता शासनाने या मर्यादेत वाढ केल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. २०१८-१९ मध्ये इस्राईल अभ्यास दौऱ्यानंतर ही योजना थांबली होती; .Dhule News : कृषी अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप; शेतकऱ्यांची कामे आता थेट शेतातच!.मात्र कृषी आयुक्तालयाच्या विस्तार विभागाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सहा वर्षांनंतर योजनेला पुन्हा मूर्त स्वरूप मिळाले आहे. राज्याच्या कृषी विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे..या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ६८ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली असून ते युरोप, इस्राईल, मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स या कृषी क्षेत्रात प्रगत देशांचा अभ्यास दौरा करणार आहेत. .Tehsildar Madan Jadhav: कृषी व महसूच्या तत्परतेने शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान जमा होणार : तहसीलदार मदन जाधव; दिवाळी गोड हाेणार.आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, संशोधनाधारित पद्धती आणि व्यवस्थापन कौशल्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव शेतकऱ्यांना या दौऱ्यातून मिळणार आहे. वर्षातून तीन ते चार टप्प्यांत शेतकऱ्यांना अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठविण्याची पद्धत आहे. .दौऱ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्था, आधुनिक सिंचन आणि जलव्यवस्थापन, पीक उत्पादन व पशुपालनातील नवतंत्रज्ञान, कापणीनंतरची प्रक्रिया, साठवणूक व मूल्यवर्धन, तसेच निर्यातक्षम आणि बाजाराभिमुख शेती मॉडेल यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. .यामुळे उत्पादन खर्च कमी करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि उत्पन्नवाढीच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. जिल्हास्तरावर सोडत पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये पुरस्कारप्राप्त, महिला; तसेच प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच महा-डीबीटी, फळबाग लागवड आदी योजनांत प्रभावी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही निवड करण्यात येते.- विवेक कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.