Sangli Farmer : शेतकऱ्यांसाठी परदेशी दौरा पुन्हा सुरू; सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आनंदाची बातमी

Farmers’ Foreign Study Tour Restarted : २०१८-१९ नंतर थांबलेला शेतकऱ्यांचा परदेशी अभ्यास दौरा अखेर नववर्षात पुन्हा सुरू झाल्याने कृषी क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
Selected farmers attend an orientation for the government-sponsored foreign study tour.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेला परदेशी अभ्यास दौरा यंदाच्या नववर्षापासून पुन्हा सुरू झाला आहे. राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

