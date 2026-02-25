पश्चिम महाराष्ट्र

Farmers Await : कर्जमाफीच्या आशेने परतफेडीकडे पाठ; विकास सोसायट्यांपुढे अडचणी ः सवलत योजनेला मुकण्याची वेळ

Ignore Repayment : मात्र या निर्णयामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ धोक्यात येत असून, विकास सोसायट्यांच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
Farmers at a cooperative credit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवेखेड : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदरपासून शेतकरी कर्जमाफीची आशा ठेवून बसला आहे. थकीत कर्जामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळत नाही. दुसरीकडे, मुदतीत कर्ज परतफेड केल्यानंतर मिळणारा डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या लाभावरही गदा येणार आहे.

