Farmers Await : कर्जमाफीच्या आशेने परतफेडीकडे पाठ; विकास सोसायट्यांपुढे अडचणी ः सवलत योजनेला मुकण्याची वेळ

नवेखेड : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदरपासून शेतकरी कर्जमाफीची आशा ठेवून बसला आहे. थकीत कर्जामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळत नाही. दुसरीकडे, मुदतीत कर्ज परतफेड केल्यानंतर मिळणारा डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या लाभावरही गदा येणार आहे. .शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या आशा कायम असून, कर्ज नूतनीकरण करून त्याचे पुनर्गठन करण्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. चालू कर्ज थकीत आल्यानंतर कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत असल्याने त्यांनी भरणा केलेला नाही. .Farmers loan Repayment: कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांची परतफेडीकडे पाठ; मुदतीत पैसे न भरल्यास व्याज सवलत योजनेला मुकणार, बँकेकडून तगादा!.वास्तविक, यावर्षी वसूल होणाऱ्या कर्जाचा कर्जमाफीशी काही संबंध नाही, तरीही शेतकऱ्यांनीही कर्जे भरण्याकडे कानाडोळा केला आहे. मुदतीत कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळत नाही. व्याजाचा भार शेतकऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. कर्जमाफी मिळेल की नाही, याबाबत खात्री नाही. .या स्थितीत नवीन कर्ज शेतकऱ्यांना मिळत नाही. पीक कर्जाचा सातबारावर बोजा असल्यामुळे इतर कोणत्याही ठिकाणी कर्ज मिळत नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्का व्याजाची सवलत मिळते. शेतकऱ्यांनी सोसायट्या, जिल्हा बँकांसह अन्य राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्जे घेतली आहेत. .Farmer Debt Relief Scheme : कर्जमाफीसाठी सरकारची तयारी; अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा, ३० जूनपूर्वी घोषणा शक्य.राज्य सरकारकडून दिल्या जाणान्या संभाव्य कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्ह्यातील हजारी थकबाकीदार शेतकरी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास धजावत नाहीत. वास्तविक, यामुळे शेतकरी व्याजाच्या चक्रव्यूहात अधिक अडकत चालला आहे..कर्जमाफीच्या आशेपोटी अनेक शेतकऱ्यांनी मुदतीत कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. .त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांकडील कर्जाच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या मुदतीसाठी एक वर्ष स्थगिती दिली असून, कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास मंजुरी दिली आहे. व्याज, मुद्दल एकत्र करून नव्याने कर्ज देऊन थकीत कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते. त्यामुळे कर्ज चालू बाकीमध्ये येते. दुसरीकडे, मुदतीत व्याज भरून कर्जाचे नूतनीकरण करून व्याज सवलतीचा लाभ शेतकरी घेतात..शासनाकडून ३० जून २०२५ च्या थकबाकीची माहिती मागितली आहे. ३० जून २०२६ ला थकीत राहणारे कर्ज कर्जमाफीत नाही. हे कर्ज भरणे गरजेचे आहे. नियमित असणाऱ्या कर्जदारांनी कर्ज थकवू नये.- संजय पाटील, तालुका वरिष्ठ निरीक्षक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक.नियमित असणाऱ्या कर्जदारांनी कर्ज थकविल्यास विकास सोसायटीच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. लाभांशावर परिणाम होणार आहे- सचिन भोसले, सचिव, नवेखेड विकास सोसायटी.