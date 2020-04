"कॅरम' खेळाचे आकर्षण वाढले : कॅरम बोर्डची सर्वाधिक विक्री

सांगली- "कोरोना' मुळे करण्यात आलेले "लॉक डाऊन' आणि संचारबंदी यामुळे अत्यावश्‍यक सेवा वगळता इतरांना घरातच राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. घरात बसून कंटाळा येऊ लागल्यामुळे विविध बैठ्या खेळांचे आकर्षण वाढले आहे. ग्रामीण भागात काचा-कवड्याचा खेळ रंगू लागला आहे. तर शहरी भागात कॅरम बोर्ड, बुद्धिबळ खेळले जात आहे. त्यातही कॅरम बोर्ड हा अनेकांचा आवडता खेळ अधिक खेळला जातोय. तसेच कॅरम बोर्डची सर्वाधिक विक्री या काळात झाली आहे. भारतात कॅरम हा खेळ बैठ्या खेळांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. ग्रामीण भागापासून ते शहरात कॅरम खेळला जातोय. शहरात अनेक ठिकाणी कॅरमचे क्‍लब देखील आहे. एकावेळी चौघांना बसून तासन-तास खेळता येणारा खेळ म्हणून कॅरम ओळखला जातो. देशात महाराष्ट्रात हा खेळ खेळणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मनोरंजनासाठी अनेकजण कॅरम खेळतात. 29 गुणाचा खेळ असलेल्या सामन्यात 29-29 चे तीन खेळ होतात. त्यापैकी दोन खेळ जिंकणारा विजेता होतो. शहरी आणि ग्रामीण भागात कॅरमचे सामने खेळले जातात. त्यामुळे खेळ अधिक लोकप्रिय आहे. सध्या लॉक डाऊन आणि संचारबंदीमुळे क्रीडांगणे बंद करण्यात आली आहे. एकत्र येऊन गर्दी करून खेळण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे घरात बसून कंटाळा घालवण्यासाठी अनेकांनी बांधून ठेवलेले कॅरम बोर्ड बाहेर काढलेत. सोंगट्या, स्ट्रायकर पुसून खेळास प्रारंभ केला आहे. काहींनी संधी मिळाल्यानंतर नविन कॅरम बोर्ड उपलब्ध केलेत. या काळात कॅरमला सर्वाधिक पसंती मिळत आहे. तसेच चार खेळाडूमध्ये अंतर ठेवून सुरक्षितपणे घरात कॅरम खेळता येतोय. लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वजण सध्या या खेळाचा आनंद घेत असल्याचे चित्र पहायला मिळते.

सर्वाधिक विक्री-

उन्हाळी सुटी पडली की कॅरम विक्रीची उलाढाल वाढते असे नेहमी चित्र असते. परंतू यंदा कोरोना मुळे कॅरमची विक्री आतापासूनच झाली आहे. सातशे-आठशे रूपयाला लहान मुलांचा साधा कॅरम बोर्ड मिळतो. हजारपासून ते पाच हजार रूपयापर्यंत महागडे आणि चांगले कॅरम बोर्ड मिळतात. हंगामापूर्वी कॅरम बोर्डने भरलेली गोदामे आताच संपली आहेत.

