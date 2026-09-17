तासगाव : तासगाव-मणेराजुरी राष्ट्रीय महामार्गावर वासुंबे हद्दीत पती-पत्नी, मुलगी असे तिघे दुचाकीवरून जात असताना रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या मालवाहू टेंपोवर दुचाकी धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात मुलगी व वडील जागीच ठार झाले. मुलीची आई गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.याबाबत घटनास्थळावरून आणि तासगाव पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, की चिपळूण-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गावर तासगाव मणेराजुरी रस्त्यावर वासुंबे हद्दीत वासुंबे (ता. तासगाव) येथील सरस्वतीनगर येथे राहणारे सागर बाबूराव जाधव (वय ३४) त्यांच्या पत्नी सोनल सागर जाधव, त्यांची मुलगी हर्षिता (वय ४) हे तिघे दुचाकीवरून (एमएच १०, सी एफ ३८६४) तासगावकडे येत असताना ब्रह्मनाथ मंदिराजवळ रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या चारचाकी मालवाहू टेंपोला (एमएच ९, सी ए.९४७८) धडकल्याने सागर जाधव, हर्षिता जाधव हे दोघे ठार झाले, तर सोनल जाधव या गंभीर जखमी झाल्या. .त्यांना त्वरित खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. हा अपघात सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास घडला. घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली होती. सागर जाधव हे शिक्षिका असलेल्या पत्नी सोनल जाधव यांना शाळेतून माघारी घेऊन परत येताना हा दुर्दैवी अपघात झाला. अपघाताचे वृत्त समजताच वासुंबे येथील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.ग्रामीण रुग्णालयात ग्रामस्थ, कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. सागर जाधव हे कृषी खते औषध विक्रेता संघटनेचे माजी अध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे माजी अध्यक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रमुख नेते बाबूराव जाधव यांचे चिरंजीव होत. तासगाव पोलिसांत अपघाताची नोंद झाली आहे. तासगाव पोलिस अधिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.