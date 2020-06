देवराष्ट्रे (सांगली)- मोहित्यांचे वडगाव (ता. कडेगाव) येथील संतोष शंकर शिंदे (वय 35) याच्या डोक्‍यात फरशी घालून जखमी केले. हा प्रकार रविवारी (ता.14) रात्री 9 च्या सुमारास घडला. याबाबत हल्लेखोर वडील शंकर रामचंद्र शिंदे (वय 76) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी, संतोष शिंदे हा वारंवार वडील शंकर यांच्याकडे घर व शेत जमिनीची वाटणी मागत होता. रविवारी रात्री 9 वाजता तो वडिलांच्या घरासमोर आला. घर आणि शेत जमिनीची वाटणी देण्याच्या कारणावरून आई वडिलांना शिवीगाळ करू लागला. त्यावेळी वडील आणि संतोष यांच्यात वादावादी झाली. यावेळी संतोष याने वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. यामुळे रागाच्या भरात वडील शंकर यांनी संतोषच्या डोक्‍यात फरशी घातली. यामध्ये संतोष गंभीर जखमी झाला. त्याला तात्काळ सांगली येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. याप्रकरणी चिंचणी-वांगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी संशयित शंकर शिंदे यास अटक केली आहे. आज कडेगाव येथील न्यायालयात हजार केले असता त्याला 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सहाय्यक निरीक्षक संतोष गोसावी तपास करत आहेत.



Web Title: The father hit the floor on the boy's head