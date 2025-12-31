पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli : पाच महिने पावसाचे वरदान आणि बोचऱ्या थंडीचा परिणाम; शिराळा तालुक्यात आंबा मोहोर बहरला

Mango Blossom Thrives : सलग पाच महिन्यांच्या पावसामुळे पाणीसाठा वाढला; आंबा पिकाला मिळाले पोषक वातावरण,बोचऱ्या थंडीमुळे झाडांना सरसकट मोहोर; रब्बी पिकांनाही दिलासा
पुनवत : शिराळा तालुक्यात मे महिन्यापासून सलग पाच महिने पाऊस झाल्याने चालूवर्षी समाधानकारक पाणीसाठा झाला आहे. महिन्यापासून आजअखेर बोचरी थंडी वाढत आहे. परिणामी आंब्याची झाडे मोहोरांनी बहरायला लागली आहेत.

