गावाकडच्या पारावर "कोरोना' चे सावट...गप्पा थांबल्या 

कामेरी (सांगली)- इतिहासाचे साक्षीदार असणारे अनेक ग्रामीण भागातील पार कोरोनाच्या भितीमुळे ओस पडू लागले आहेत. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत अनेक चर्चा होणारे बैठकीचे ठिकाण म्हणजे पार.. या पारावर अनेक गप्पा रंगायच्या. परंतू "कोरोना' च्या भितीने पारावरच्या गप्पा थांबल्या आहेत. अनेक गावातील पार रिकामे दिसत आहेत. प्रत्येक गावात झाडाभोवतीचा कट्टा म्हणजे गप्पांचा अड्डाच असतो. अनेक गावात झाडाभोवती पार बनवले आहेत. विसावा घेण्यासाठी तसेच गप्पांसाठी त्याचा उपयोग होतो. पारावरून बसून पूर्वीच्या काळी गावातील तंटे मिटवून न्याय निवाडा पंचमंडळी करत होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही या पाराना मोठे महत्त्व होते. अनेक घटना या पारावर बसूनच ठरायच्या. सध्याच्या काळात काही वृद्ध मंडळी विसावा म्हणून या पारावरती सायंकाळी व सकाळी बसायला येत होते. यातून मग गप्पांची मैफिल रंगायची जुन्या-नव्या आठवणींना उजाळा मिळत होता. कुटुंबातील सुखदुःखे यांच्याही चर्चा, याच बरोबर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय घडामोडीचा ऊहापोह या गप्पातून व्हायचा. मात्र आता कोरोनामुळे सारे काही बंद झाले आहे. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच आता या गाव पारावरील गप्पा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे पार ओस पडू लागले. पारावर बसणे बंद झाल्यामुळे गावागावात रिकामे पार दिसत आहेत.



Web Title: Fear of "Corona" stopped the chatter in village