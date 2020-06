कर्नाटकात जाण्यास इच्छुक गलाई बांधवांना धास्ती...कशाची वाचा? 

लेंगरे (सांगली)- कोरोनामुळे देशासह राज्यात सर्वत्र लॉंकडाऊन घोषित केल्याने सर्व व्यवसाय धंदे बंद पडल्याने गलाई व्यावसायिकांनी गावाकडची वाट धरत गाव गाठले होते. चौथ्या लॉकडाऊन नंतर केंद्र शासनाने राज्य स्तरावर निर्णय घेऊन ज्या त्या राज्यांनी व्यवसाय उद्योगधंदे करण्यास मुभा दिली आहे. त्यामुळे सर्वच राज्यात व्यवसायाचे चक्र सुरु झाल्यामुळे गलाई व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या ठिकाणी जाण्याचे वेध लागले आहेत. इतर राज्यात जाण्याची अटही केंद्र शासनाने शिथील केल्यामुळे गलाई व्यावसायिकांची जाण्याची लगबग सुरु झाल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहेत. गलाई व्यवसायानिमित्त भागातील लोक देशातील सर्व राज्यात विखुरले आहेत. लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या सिमेलगत असणाऱ्या कर्नाटकातील व्यलसाय बंद झाल्याने येथील व्यावसायिकांनी गाव गाठले. परंतु केंद्र शासनाकडून लॉकडाऊन शिथील केल्याने व्यवसाय सुरु होऊ लागले आहेत. त्यामुळे कर्नाटकात व्यवसाय असणाऱ्या लोकांना धंद्याच्या ठिकाणी जायचे आहे. परंतु कर्नाटक राज्याने महाराष्ट्र राज्यातून येणार्यासाठी वेगळे नियम लावले जात असल्यामुळे जायाचे कसे असा प्रश्न पडला आहे. प्रवासासाठी अट शिथील करत केंद्र सरकारने आंतरराज्य प्रवासासाठी स्वतंत्र परवानगी, मान्यता किंवा ई-पासची गरज लागणार नाही. परंतु कर्नाटक राज्याच्या आरोग्य विभागाने 1 जूनपासून अनलॉक एक कालावधीत कर्नाटकात दाखल झालेल्या आंतरराज्य प्रवाशांसाठी आणखी एक प्रोटोकॉल तयार केला. परराज्यातून येणाऱ्या लोकांना कर्नाटकात प्रवेश करण्यापूर्वी सिंधू पोर्टलमध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्रातील व्यावसायिक प्रवाशांना ते व्यवसायासाठी आल्याचे सिध्द करावे लागणार आहे.

क्वारंटाईन नियमचे इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्यातून येणाऱ्यासाठी वेगळे नियम लावले जात असल्याने व्यवसायासाठी जायाचे कसे असा प्रश्न गलाई व्यावसायिकांना पडला आहे. ""गेल्या तीन महिन्यापासून सर्व व्यवहार,व्यवसाय बंद आहेत. आमचे कर्नाटक महाराष्ट्र राज्याच्या सिमेलगतच्या गावात व्यवसाय आहे. आम्ही लॉंकडाऊन नंतर लगेच गावी आलो होतो. आता आमचे व्यवसाय सुरु झालेत. परंतु कर्नाटकात महाराष्ट्र राज्यातून येणार्याकडे वेगळे नियम अटी घातल्या जात असल्याने व्यवसायाच्या ठिकाणी जायाचे असा प्रश्न आहे.''

- संदीप निकम, व्यावसायिक.



Web Title: Fear of Galai brothers who want to go to Karnataka