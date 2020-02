VIDEO : त्या दोघींत इंदोरीकारांठी फाईटचा वार ठरला, वेळही ठरली पण... 

नगर ः निवृत्ती महाराज इंदोरीकर यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली आहे. काहीजणांनी विपर्यास केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. मात्र, त्यांच्यावरून उठलेल्या वादाचे मोहोळ घोंगायचे थांबलेले नाही. शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या स्मिता अष्टेकर यांनी इंदोरीकरांच्या बाजूने उभे राहत तृप्ती देसाई यांना ठोकून काढण्याची भाषा केली होती. देसाई यांनीही ते आव्हान स्वीकारले होते. तारीख आणि वेळ सांगा तिथे येते, असेही प्रतिआव्हान दिले होते. इंदोरीकरांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियातील मोहीम जोरदार सुरू आहे. मात्र, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायचाच, असा चंग देसाई यांनी बांधला आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्या नगरच्या दिशेने निघाल्याचे अष्टेकर यांना माहिती झाले. त्यांनीही पुण्याच्या दिशेने जात सुपा टोलनाक्‍यावर ठाम मांडले. देसाई आल्या तर तिथेच ठोकून काढायचे असाच त्यांचा बेत होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे पुढील बाका प्रसंग टळला. इंदोरीकर महाराजांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत तृप्ती देसाई यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी हे प्रकरण लावून धरले आहे. त्यामुळे महाराजांचे समर्थक त्यांच्यावर चिडले आहेत. काहींनी तर फेसबुकवर "पोल' क्रिएट केला आहे. काही ग्रुपवर देसाई यांच्यावर शिवराळ भाषेत टीका केली जात आहे. दरम्यान, आमच्या जिल्ह्यात येऊन अशी नाटकं करायची नाहीत. इंदोरीकर महाराजांनी कीर्तनातून समाजप्रबोधन केलं आहे. लोकांचा त्यांना पाठिंबा आहे. या वक्तव्याबाबतचा व्हिडिओ दोन दिवसांपूर्वी व्हायरल होत होता. इंदोरीकरांना माफी नाही

इंदोरीकर महाराजांनी माफी मागितली असली तरी मी त्यांना माफ करणार नाही. कारण त्यांची एक चूक नाही. ते वारंवार महिलांना कमी लेखतात. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार करणारच आहे, अशी भूमिका भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी कायम ठेवली आहे.

