त्या दोन मिनीबसच्या चालकांवर गुन्हा... का?

कोकरुड (जि. सांगली) : कोरोनाच्या पश्वभूमीवर जिल्हा बंदी असताना परवाण्यापेक्षा जास्त प्रवाशी घेऊन प्रवास केल्या बद्दल तसेच जिल्हाबंदी आदेश न पाळलेच्या कारणावरुन मुंबईहुन प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या दोन मिनीबसच्या चालक यांच्यावर गुन्हा दाखल केला असून दोन्ही मिनीबस कोकरुड पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. कोकरुड पोलिसांनी दिलेली माहीती अशी की,सांगली -सातारा जिल्हा हद्दिवर मेणीफाटा (ता. शिराळा) येथे नाकाबंदी ठिकाणी असलेल्या चेक पोस्ट सर्व वाहनांची तपासणी करत असताना मुंबई येथून शिराळा तालुक्‍यात आलेल्या मिनीबसची आणि कागदपत्रे यांची तपासणी केली . चालक अजय आनंदा गुरव (वय 33 रा. मानखुर्द मुंबई) याने मिनीबस (एम एच 04 एच वाय 7096) व दूसरी मिनीबस (एम एच 03 सी व्ही 7096) चालक अमोल जगन्नाथ जानकर (वय 30 रा.ट्रॉम्बे मुंबई) यांनी दोन प्रवाशांचा वाहतूक करण्याचा परवाना असताना दोन्ही मिनीबस चालक यांनी एक एक जादा प्रवाशी घेऊन प्रवास केला. या कारणावरुन तसेच जिल्हाधिकारी यांचा राष्ट्रीय आपत्कालीन बंदी आदेश तसेच जिल्हा हद्द बंदी असतानाही प्रवेश केल्याच्या कारणावरुन दोन्ही चालकांच्यावर कोकरुड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याची तक्रार पोलिस नाईक संदीप भवारी यांनी दिली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे.

