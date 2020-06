पहिले ऑनलाईन मराठा साहित्य संमेलन शनिवारी होणार...वाचा 

सांगली- "जगद्गुरू तुकोबाराय साहित्य परिषदेच्या' वतीने आयोजित 11 वे "मराठा साहित्य संमेलन' व पहिले ऑनलाईन साहित्य संमेलन शनिवारी (ता.27) सायंकाळी पाच वाजता होणार आहे. कोरोना लॉकडाउनच्या परिस्थितीमध्ये समाजापुढे अनेक आव्हाने आहेत. त्याचबरोबर ताण-तणावात समाज वावरत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये समाजाला एक दिशा मिळावी, सकारात्मक ऊर्जा मिळावी, ताणतणाव कमी व्हावा या हेतूने साहित्य संमेलन आयोजित केले आहे. या संमेलनाची सुरुवात शनिवार (ता.27) सायंकाळी 5 वाजता होईल. संमेलनाचे उद्‌घाटन वन अधिकारी तथा मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार (नांदेड) हे करणार आहेत. त्यानंतर प्रसिद्ध कवी शिवश्री इंद्रजित भालेराव हे मनोगत व्यक्त करतील. 11 व्या मराठा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ.अशोक राणा (यवतमाळ) हे अध्यक्षीय मनोगत मांडतील. स्वागत प्रास्ताविक परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा डॉ. निर्मला पाटील (सांगली) या करतील. रविवारी (ता.28) पहिले चर्चासत्र "नैसर्गिक आपत्तीवर संत वाङमयातून व्यक्त झालेले उदगार' या विषयावर होईल. सत्राचे अध्यक्ष प्रा.गंगाधरजी बनबरे (पुणे), वक्ते डॉ. छाया महाले (यवतमाळ) व प्रा.डॉ. रवींद्र बेंबरे(नांदेड) असतील. सोमवारी (ता.29) दुसरे चर्चासत्र "जागतिक महामारी कोरोना नंतर साहित्यिक व सामाजिक चळवळी वर होणारा परिणाम व उपाय' या विषयावर होईल. सत्राचे अध्यक्ष डॉ. मनोज तायडे (अमरावती), वक्ते प्रा. डॉ. मंजुश्री पवार (कोल्हापूर) व डॉ. विजय चोरमारे (मुंबई) आपले विचार मांडतील. याच दिवशी समारोपीय सत्रात ऍड. पुरुषोत्तम खेडेकर (संस्थापक अध्यक्ष मराठा सेवा संघ) समारोपीय मार्गदर्शन करतील. दररोज सायं. ठीक 5 वाजता "जगद्‌गुरू तुकोबाराय साहित्य परिषद, महाराष्ट्र' या अधिकृत फेसबुक पेजवर "डॉक्‍टर सरोजिनी बाबर ऑनलाईन विचारपीठा'वरून कार्यक्रम सुरू होईल, https://www.facebook.com/JTSPMaharashtra/

या फेसबुकपेज लिंकवरून सर्वांनी कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन परिषदेच्यावतीने करण्यात येत आहे.



