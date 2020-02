मुळा धरणात मासेमारीस गेलेला तरुण बेपत्ता

राहुरी : चिंचाळे येथे मुळा धरणाच्या जल फुगवट्यात मासेमारी करताना आज सकाळी एक आदिवासी तरुण बुडाला. सायंकाळी सातपर्यंत त्याचा शोध सुरू होता. मात्र, त्याचा तपास लागला नाही. अंधार पडल्याने शोध थांबविण्यात आला असून, उद्या (रविवारी) सकाळी पुन्हा शोधमोहीम सुरू होणार आहे. नानासाहेब रघुनाथ जाधव (वय 35, रा. चिपाची ठाकरवाडी, चिंचाळे) असे या तरुणाचे नाव आहे. रोज सायंकाळी पाच वाजता धरणाच्या जल फुगवट्यात मासेमारीसाठी जाळे पसरायचे. सकाळी सात वाजता जाळे काढण्यासाठी जायचे. सकाळी साडेनऊपर्यंत घरी परतायचे, असा त्याचा शिरस्ता आहे. मालट्रकच्या चाकातील ट्यूबच्या साह्याने धरणाच्या पाण्यात उतरून, मासेमारीचे जाळी पसरविणे व काढण्याचा त्यांचा नित्यक्रम आहे. तो पोहण्यातही तरबेज आहे; मात्र त्याला फिट येण्याचा (मिरगी) आजार असल्याचे सांगण्यात आले. आज सकाळी साडेदहापर्यंत तो घरी परतला नाही. त्यामुळे त्यांचे वडील रघुनाथ जाधव व बंधू ग्रामपंचायत सदस्य घमा जाधव मासेमारीच्या ठिकाणी गेले. तेव्हा धरणाच्या काठावर नानासाहेबचे कपडे व चप्पल सापडली. परंतु तो कुठेच दिसला नाही. पाण्यातून मासेमारीचे जाळेही अर्धवट काढलेले दिसले. त्यामुळे त्यांनी मासेमारी करणारे स्थानिक तरुण भीमा जाधव, रावसाहेब जाधव, किरण जाधव, पाराजी जाधव यांच्या मदतीने होडीतून शोधमोहीम सुरू केली. सायंकाळी चारपर्यंत शोध लागला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य बाबासाहेब वडितके यांनी राहुरी पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. सायंकाळी तलाठी भाऊसाहेब थोरात व दोन पोलिस तेथे पोचले. रात्री सात वाजता अंधार पडल्याने शोधमोहीम थांबविण्यात आली.

