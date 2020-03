कांडेकर खून प्रकरणात पाच जणांची जन्मठेप खंडपीठातही कायम 

नगर ः पारनेर तालुक्यातील नारायणगव्हाणचे उपसरपंच प्रकाश भाऊसाहेब कांडेकर (वय 38) यांची राजकीय वैमनस्यातून गोळी झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पाच जणांना जन्मठेपेची, तर एका आरोपीला तीन वर्षे शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले असता, खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या पीठाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला, तर एकाची निर्दोष मुक्तता केली. हेही वाचा - सौदीतून आलेला कोरोना संशियत विमानतळावरून पळाला पण नारायणगव्हाणच्या उपसरपंचांचा गावठी पिस्तुलातून गोळ्या झाडून खून झाला. पोलिसांच्या हाती ठोस पुरावे नव्हते; केवळ संशयावरून पोलिस आरोपींपर्यंत पोचले व राजकीय वादातूनच खून झाल्याचा उलगडा झाला. प्रकाश कांडेकर 13 नोव्हेंबर 2010 रोजी शिरूर (जि. पुणे) येथे गेले होते. तेथून ते सायंकाळी किसन आबाजी शेळके (रा. नारायणगव्हाण) यांच्यासह दुचाकीवरून घरी परतत होते. वाडेगव्हाण शिवारात एका हॉटेलसमोर पाठीमागून दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी त्यांना, "शिर्डी किती लांब आहे,' असे विचारले. त्याच वेळी कांडेकर यांच्यावर दुचाकीवरील तरुणाने गावठी पिस्तुलातून गोळीबार केला. कांडेकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. किसन शेळके यांच्या फिर्यादीवरून सुपे पोलिसांनी संशयित आरोपी म्हणून राजाराम शेळके व राहुल शेळके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. हे आहेत पाच आरोपी

तपासात निष्पन्न झाल्यानुसार राजाराम ऊर्फ जयवंत शेळके, मुलगा राहुल शेळके (दोघेही वाडेगव्हाण), अमित नायर (पुणे), जवान राजेंद्र भोर (भोरवाडी), गोविंदसिंग यादव (उत्तर प्रदेश), यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. राजाराम शेळके व राहुल शेळके यांनी कांडेकर यांना ठार मारण्यासाठी भोर याला सुपारी दिली होती. भोर याने गोविंदसिंह यादवमार्फत रिव्हॉल्व्हर आणले होते. सत्र न्यायालयात आठ जणांना निर्दोष सोडण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे 41, तर बचाव पक्षातर्फे दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. खंडपीठाने पाच जणांची जन्मठेप कायम ठेवत एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. खंडपीठात अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता राजेंद्र सानप यांनी बाजू मांडली.

