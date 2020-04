रुग्ण वाहतूक परवान्याच्या गैरवापराबद्दल पाच जणांवर गुन्हा 

शिराळा (सांगली) : संचारबंदी काळात जिल्हाबंदी असताना रुग्णासाठी दिलेल्या वाहतूक परवान्याचा गैरवापर केल्याप्रकरणी प्रदीप सदाशिव पाटील, गणपती पांडुरंग भालेकर (रा. निगडी) यांच्यासह पाच जणांवर शिराळा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी असताना 16 रोजी शिराळा येथून प्रदीप सदाशिव पाटील याने त्यांची चुलती मालन पाटील यांच्यावर कॅन्सरचे उपचार करण्यासाठी सांगली पोलिस अधीक्षकांकडून शिराळा ते मुंबई असा प्रवास करण्यासाठी ऑनलाईन पास मिळवला होता. हा परवाना फक्त रुग्ण पोचवण्यासाठी होता. त्यानुसार प्रदीप पाटील, गणपती पांडुरंग भालेकर, चालक संतोष संजय साळुंखे (रा. निगडी) यांनी त्यांच्या ताब्यातील गाडी (एमएच 10, सीएन 8787) मधून रुग्ण मालन पाटील यांना मुंबई येथील दवाखान्यात सोडले. मात्र, परत माघारी गावी येत असताना मुंबई येथून निगडी येथे दोन व्यक्तींना घेऊन आले. या दोन्ही व्यक्तींना गुरुवारी (ता. 23) त्रास होत असल्याने मिरज येथे ऍडमिट करण्यात आले होते. त्यातील एका व्यक्तीस कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे गणपती पाडुरंग भालेकर, संतोष संजय साळुंखे, प्रदीप सदाशिव पाटील, रामचंद्र गणपती भालेकर यांच्यासह कोरोना रुग्णावर शिराळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



Web Title: Five charged with misuse of patient transport license