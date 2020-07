काळजी घ्या! सोलापुरात कोरोनामुळे पाच मृत्यू; बुधवारी सापडले 43 पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : सोलापूर शहरात बुधवारी (ता. 1) 43 व्यक्‍तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. तर पाच जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आता शहरातील मृत्यूची संख्या 255 झाली असून 735 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. शहरात आज तुळजाभवानी नगर, सूत मिल, अक्‍कलकोट रोड, वसंत विहार, बेगम पेठ, नाननाथ नगर, मजरेवाडी, प्रभा अपार्टमेंट, होटगी रोड, विडी घरकूल, चिंचनगर, निराळे वस्ती, बुधवार पेठ, पश्‍चिम मंगळवार पेठ, महर्षी गौतम नगर, शेळगी, विवेकानंद नगर, विजयपूर रोड, उमा नगरी, मुरारजी पेठ, कोंडा नगर, अक्‍कलकोट रोड, महात्मा मंदिर सेटलमेंट कॉलनी, उमेदपूर सेटलमेंट, फ्री कॉलनी, मनपा कॉलनी, बनशंकरी नगर, जुळे सोलापूर, गीता नगर, विवेकानंद नगर, सैफूल, बिलाल नगर, अवंती नगर, भाग्यश्री नगर, गवळी वस्ती, बनशंकरी नगर, शेळगी, अलंकापुरी नगर, लक्ष्मी पेठ, भवानी पेठ, सिध्देश्‍वर पेठ, भाग्यश्री पार्क, होटगी रोड, वर्धमान नगर, भवानी पेठ, प्रताप नगर, विजयपूर रोड, कल्याण नगर, जुळे सोलापूर, रुबी नगर, जुळे सोलापूर, जोशी गल्ली, शेळगी, गीता धाम, शेळगी, धनराज गिरजी हॉस्पिटल, प्रियदर्शनी नगर, जुना विडी घरकूल, देशमुख-पाटील वस्ती, देगाव रोड आणि गंगानगर, देगाव रोड याठिकाणी बुधवारी 43 रुग्ण सापडले. ठळक बाबी... बुधवारी (ता. 1) शहरातील 43 व्यक्‍तींना कोरोनाची लागण

शहरातील पाच जणांचा आज झाला कोरोनामुळे मृत्यू

74 रुग्णांची कोरोनावर यशस्वी मात; 735 रुग्णांवर उपचार सुरु

शहरात आतापर्यंत दोन हजार 326 व्यक्‍तींना कोरोनाची बाधा; 255 जणांचा झाला मृत्यू

तुळजाभवानी रोड, अक्‍कलकोट रोड, उत्तर सदर बझार, भवानी पेठ, बाळे (गणेश नगर), विडी घरकूल येथील प्रत्येकी एकाचा बुधवारी मृत्यू

Web Title: Five deaths due to corona in Solapur; 43 positive on Wednesday