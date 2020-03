शाळा बंद तरीही पाच लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार पोषणआहार

नगर ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शाळा- महाविद्यालयांना सुटी दिली; परंतु विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषणआहाराचे धान्य खराब होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे हे धान्य विद्यार्थ्यांना वाटण्याचा आदेश प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांनी दिला आहे. मात्र, शहरी भागातील 84 शाळांसाठी हा आदेश लागू नाही. कोरोनामुळे जिल्ह्यातील 4534 शाळा बंद झाल्या. त्यांत चार लाख 70 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषणआहारासाठी आलेल्या धान्याचे वाटप केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांना मार्चच्या सुरवातीलाच शालेय पोषणआहारासाठी धान्यपुरवठा झाला. त्यानंतर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशात 14 एप्रिलपर्यंत "लॉक डाउन' करण्यात आले. त्यामुळे पोषणआहारातील तांदूळ, डाळ, कडधान्य खराब होण्याची शक्‍यता असल्याने, त्याचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्याची सूचना दिली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना सम प्रमाणात धान्यवाटप करण्याचे सूचित केले आहे. हे वाटप करताना शाळेत विद्यार्थी व पालकांची गर्दी होणार नाही, याचे नियोजन करायचे आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी व पोलिस प्रशासनाला माहिती देण्याचे आदेशात म्हटले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील 4450 शाळांतील सुमारे पावणेपाच लाख विद्यार्थ्यांना धान्याचे वाटप केले जाणार आहे.

