सांगलीचा हा नेता फिरतोय भाजपच्या झेंड्यासारखा मास्क लावून

सांगली ः राजकारण माझ्या रक्तात आहे, असे अनेक राजकारणी सांगत असतात. त्यामुळे आनंदाचा क्षण असो किंवा संकटाचा, त्यात राजकारण आणि पक्षकारण आलंच पाहिजे, असा आग्रह दिसून येतो. असाच प्रकार सांगलीत फार जोरात सुरु आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले शिवाजी उर्फ पप्पू डोंगरे हे सध्या त्यांच्या मास्कमुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी भाजपच्या झेंड्यासारखा मास्क शिवून घेतला आहे. मधे भगवे कापड आणि बाजूला हिरवा गोट असलेला हा मास्क लावूनच ते फिरत आहेत. कोरोना संकट काळात कुणीच राजकारण करू नये, असे सर्वपक्षिय सतत सांगत राहिले. ती चर्चा आता मागे पडली असून भाजपने शुक्रवारी (ता. 22) राज्यभर आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारविरोधात आंदोलन केले जाणार आहे. त्याची रुपरेषा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्राव्दारे कळवली आहे. हे एका बाजूला आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी मास्कच्या रुपाने साधलेली पक्ष प्रचाराची संधी एका बाजूला चर्चेत आली आहे. सध्या फेसबूकवर अनेक भाजप कार्यकर्त्यांचे झेंड्यासारख्या रंगाचे मास्क लावलेले फोटो व्हायरल होत आहेत. काहींना ट्रोल केले जात आहे. अशात शिवाजी डोंगरे यांची मात्र भन्नाट चर्चा आहे. डोंगरे हे व्यक्तीमत्व वेगळे आहे. दे धडक बेधडक अशा वृत्तीने ते काम करतात. जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी लोकांच्या अडलेल्या फायली ढिगाऱ्यातून काढून निपटारा करण्याचा सपाटाच लावला. त्यामुळे लोक त्यांच्यावर जाम खूष झाले. ते आधी कॉंग्रेसमध्ये, नंतर राष्ट्रवादीत आणि आता भाजपमध्ये आहेत. पक्ष कुठलाही असो, झोकून देऊन काम करायचे, ही त्यांची स्टाईल आहे. आता भापपच्या रंगात ते रंगून गेले आहेत. भविष्यात लोकसभा किंवा विधानसभेला संधीसाठी ते धडपड करत आहेत. याआधी त्यांनी विधानसभा लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र गणित जमले नाही. आता झेडपीच्या माध्यमातून आपली "आपला माणूस' ही प्रतिमा अधिक ठळक करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत.

