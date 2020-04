महाराष्ट्र दिनी केवळ येथेच ध्वजवंदन होणार 

सांगली- "कोरोना' संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमिवर महाराष्ट्र दिनी फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजवंदन होणार आहे. अन्य सर्व शासकीय, निमशासकीय, शिक्षण संस्था, सहकारी संस्थांसह सर्वच खासगी, सरकारी कार्यालयात ध्वजवंदन करु नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आज केले आहे.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार राज्य स्थापनेच्या 60 व्या वर्धापनदिनी शुक्रवारी ( ता. 1 मे ) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते ध्वजवंदन होईल. यावेळी प्रमुख शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील. ध्वजवंदन करताना शारिरीक अंतर राखले जाईल. जिल्ह्यातील सर्व 73 प्रकारच्या शासकीय कार्यालयात ध्वजवंदन करु नये असे आवाहन केले आहे. प्रमुख अधिकाऱ्यांशिवाय अन्य अधिकारी वगळता कर्मचाऱ्यांनी ध्वजवंदनास उपस्थित राहू नये, असेही त्यांनी आवाहन केले आहे.

"कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनावर यंदा सावट आले आहे. प्रतिवर्षी महाराष्ट्र दिन उत्साहात आणि विविध उपक्रमांनी साजरा केला जातो. परंतू यंदा केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातच ध्वजवंदन केले जाईल. गर्दी टाळण्यासाठी म्हणून अन्य ठिकाणच्या ध्वजवंदन कार्यक्रमास प्रशासनाने मनाई केली. या सूचनेचे सर्वांनी पालन करावे असे आवाहन केले आहे.



Web Title: Flag salute will be held only here on Maharashtra Day