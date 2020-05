कामेरीत आलेला परदेशी पाहुणा भुर्रर्रऽऽ 

कामेरी (सांगली)- लॉकडाऊन काळात आलेल्या परदेशी पाहुणा स्टॉर्क पक्षाने महिन्याच्या मुक्कामानंतर पुन्हा भरारी घेतली. पक्षी पुन्हा आपल्या मूळ प्रदेशाकडे स्थलांतरित झालेत. स्टॉर्क पक्षी चार-पाच महिने भारतात थांबतात. या परदेशी पक्ष्यांचे वाळवा तालुक्‍यातील शिवपूरी येथे महिन्यापूर्वी आगमन झाले. सिद्धेश्वर मंदिराजवळ तलाव परिसरात पहिल्यांदाच या पक्षांचे आगमन झाले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू होता. आकाशातून मुक्तपणे भरारी घेत हे पक्षी भारतात आले. पक्षांना कुठला आला लॉकडाउन. मुक्तसंचार करीत ते या देशातून त्या देशात वावरतात. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या देशात त्यांचा मोठ्या वावर असतो. भारतात मे महिन्यापर्यंत हे पक्षी असतात. पाण्याच्या ठिकाणी तलावाशेजारी असणाऱ्या झाडावर त्यांचा वावरत्मोट्या प्रमाणात असतो. तिथे ते घरटी बांधतात. हा पक्षी सुमारे तीन किलो वजनाचा असतो. उंची 95 ते 100 इंच. तर चेहरा मेना सारखा पिवळा. कसदार लांब चोच. उंच. गुलाबी पांढरे आणि हिरवट काळसर पंख असं देखणं रूप सर्वांना आकर्षित करते. अशा अनेक पाहुण्यांनी शिवपूरी येथे तळ ठोकला होता. त्यांना पाहण्यासाठी पक्षी प्रेमींची गर्दी होते. मात्र यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्याने लोकांना घराबाहेर पडता आले नाही. त्यामुळे पक्षी शौकीनांची निराशा झाली. मात्र पाहुणा पक्षा महिन्याचा निवांत मुक्काम करून पुन्हा आपल्या मूळ गावी रवाना झाले.

