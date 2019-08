अकिवाटने तयार केली पूरस्थितीतून वाट

अकिवाट : शिरोळ तालुक्यातील सधन गाव म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अकिवाट गावाला चोहोबाजूंनी पाण्याचा वेढा बसला. तब्बल 12 हजार लोकवस्ती असलेल्या या गावाने पुरानंतर अत्यंत जिद्दीने काम करत पुन्हा गाव पूर्वपदावर आणले आहे. महापुराचे लवलेशही दिसत नाहीत, असा चेहरामोहरा या गावाने केला आहे. शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीलगत असलेल्या अकिवाट गावात महापुरानंतर राहण्यासाठी दोनच ठिकाणे सुरक्षित होती. विद्यासागर हायस्कूल आणि जैन मंदिर टापू या ठिकाणी पाणी नव्हते. हा भाग वगळता संपूर्ण गाव पाण्याखाली होता. यापूर्वी पुराच्या स्थितीचा अंदाज घेऊन तब्बल 10 हजार नागरिक ठिकठिकाणी स्थलांतरीत झाले होते. मात्र, दोन हजार नागरिक गावामध्ये राहिले होते. या नागरिकांच्या जेवण आणि आरोग्य सुविधा महत्त्वाच्या होत्या. या दोन हजार नागरिकांसाठी जेवणाची सुविधा देण्यासाठी साहित्याची आवश्यकता होती. पाण्याला प्रचंड वेग असल्याने पहिल्या काही दिवसांत कोणत्याच तुकड्या या भागात मदतीसाठी पोचत नव्हत्या. अशा वेळी रोटरी क्लबने बोटीद्वारे टाकळी येथून साहित्याची खरेदी करून नागरिकांना दिले. गावातील वैद्यकीय पथकाने विशेष सेवा बजावली. गवाबरोबरच खिद्रापूर, राजापूर या ठिकाणच्या रूग्णांची सेवा व्हाईट आर्मीच्या सैनिकामार्फत केली. या वैद्यकीय पथकाने तब्बल 15 हजार रूग्णांची तपासणी केली.

माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या गावामध्ये 200 कार्यकर्ते पाठविले होते. गावासाठी लागणारा निधीही त्यांनी जाहीर केला आहे. या कार्यकर्त्यामार्फत तसेच अन्य ठिकाणाहून आलेल्या स्वयंसेवकांच्या वतीने स्वच्छता मोहिम राबविल्याने गावचा चेहरामोहरा बदलून गेला आहे. संकटावर एकीने मात

गावासाठी अनेक संस्थांचे महत्वाचे योगदान लाभले. हर्षवर्धन पाटील यांनी गाव दत्तकच घेतले असून त्यांचे कार्यकर्ते संपर्कात आहेत. गावाने एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नातून आम्ही सहजपणे संकटावर मात केली.

- विशाल चौगुले, सरपंच अकिवाट

Web Title: Flood affected Akiwat gaon find there own way