पुरामुळे येरळा,नांदणी नदी पात्रातील वाळू साठ्यात वाढ: कडेगाव तालुक्यात पुन्हा तस्करी वाढण्याची शक्यता 

कडेगाव : सर्वत्र झालेल्या मुसळधार पावसामुळे येरळा व नांदणी नद्यासह तालुक्यातील लहान-मोठ्या ओढ्याना मोठ्या प्रमाणात पूर आले.पुरामुळे येरळा व नांदणी नद्यासह लहान मोठ्या ओढ्यातील पात्रातील वाळू साठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.तर आता पूर ओसरल्याने पुन्हा वाळू तस्कर डोके वर काढण्याची भीती असून वाळू तस्करीत वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे. वाळू साठा शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने लाभदायक ठरत असला तरी वाळू तस्करांच्या दृष्टीने हा काळ्या सोन्याची खान आहे.त्यामुळे येथील वाळू तस्करी मोठ्या प्रमाणात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

कडेगाव तालुका हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो.परंतु टेंभू आणि ताकारी सिंचन योजनेमुळे तालुक्यात हरित क्रांती झाली आहे.तालुक्यात येरळा व नांदणी या आठमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत.दरम्यान येथील येरळा नदीची वाळू ही बांधकामासाठी उच्च प्रतीची मानली जाते. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात येरळा नदीच्या वाळूला मागणी आहे.तर नांदणी नदी तसेच सोनहिरा ओढा,महादेव ओढा आदी ओढ्यातील वाळू ही बांधकामासाठी दर्जेदार मानली जाते.त्यामुळे येथे वाळू तस्करी सुरू असते. परंतु मागील काही महिन्यांपासून प्रांताधिकारी गणेश मरकड व तहसीलदार डॉ.शैलजा पाटील यांनी वाळू तस्करांच्या चांगल्याच मुसक्या आवळल्या आहेत.अनेक वाहने पकडून दंडात्मक कारवाई केली आहे.त्यामुळे वाळू तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान अशा परिस्थितीत तालुक्यातील नद्या व ओढ्याना पूर आल्याने वाळू साठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.त्यामुळे पुन्हा वाळू तस्कर डोके वर काढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.



