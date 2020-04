झेंडू बागेतील फुले टाकली रस्त्यावर 

दुधोंडी, ः सांगली पाडवा व लग्नसराईचे दिवस पाहून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून बॅंकेकडून कर्ज काढून दोन एकर झेंडूची शेती केली होती. दिवसाकाठी 30 ते 35 हजार रुपयांचा तोडाही होत होता. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या तरी मार्केट बंद असल्याने झाडांना इजा होऊ नये म्हणून उमललेली फुले तोडून रस्त्यावर टाकायची वेळ येत आहे. या दिवसात खरेतर झेंडूच्या फुलांना चांगला दर असतो. सरासरी 80 रुपये पर्यंत दर असतो, मात्र कोरोनामुळे आलेली फुले तोडून टाकून देण्याची वेळ आली आहे. दोन एकरांत जवळपास आमचे साधारण पाच लाखांपर्यंत नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गुढीपाडवा व लग्न हंगामात झेंडूला चांगला दर मिळेल या अपेक्षेने फूल शेती केली पण कोरोनाने आमचे मोठे नुकसान केले. फुलाची झाडे टिकविण्यासाठी व पुढील कळ्या उमलण्यासाठी उमललेली फुले तोडून टाकण्याशिवाय आम्हाला पर्याय उरला नाही. कोट कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ऐन सणासह लग्न हंगामही धोक्‍यात आल्याने व बाजारपेठा बंद आहे. त्यामुळे झेंडूच्या मालाला उठावच नाही. फूल उत्पादक शेतकऱ्यांचा हंगाम वाया गेला आहे. माझ्यासारखे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विजय जाधव,

झेंडू उत्पादक शेतकरी दुधोंडी

Web Title: Flowers in the marigold garden put on the road