सांगली आकाशवाणीत सोईसुविधासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा 

सांगली : येथील आकाशवाणी केंद्रास गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी अद्ययावत सोईसुविधा आवश्‍यक आहेत. त्यासाठी आकाशवाणीने प्रस्ताव करावा. केंद्रीय नभोवाणी व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी येथे दिली. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या अथक प्रयत्नातून साकार झालेल्या सांगली आकाशवाणी केंद्रास आज माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी सदिच्छा भेट दिली. तसेच आकाशवाणीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ऑगस्ट 2019 मध्ये सांगलीत आलेल्या महापुरामुळे सांगली आकाशवाणी केंद्रातही पाणी घुसले होते. अनेक विभागांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे सर्व शासकीय प्रक्षेपण हे तुंग येथील केंद्रातून करण्यात येत होते. केंद्र सरकारच्या बांधकाम विभागाकडून आकाशवाणी केंद्राची पाहणी करण्यात आली आहे. केंद्राकडून आकाशवाणीच्या दुरुस्तीसाठी अत्यल्प निधी आलेला आहे. त्यातून सध्या दुरुस्तीचे काम चालू आहे. रेकॉर्डिंग स्टुडिओचे नुकसान झाल्यामुळे सध्या कोल्हापूर येथे रेकॉर्डिंग करण्यात येत आहे. श्री. पाटील यांनी सर्व विभागांची पाहणी केली. तेथील विभाग प्रमुखांशी चर्चा केली. सांगली आकाशवाणी केंद्रात अद्ययावत सोयी सुविधा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना श्री. पाटील यांनी दिल्या. प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्रीय नभोवाणी व प्रसारण मंत्री जावडेकर यांच्याकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही दिली. आकाशवाणी कार्यालयीन प्रमुख विक्रांत मंडपे, अभियांत्रिकी प्रमुख सुरेश गाडे, लेखापाल वंदना वळीव, हिंदी अधिकारी सचिदानंद आवटी, अभियंता नेताजी इंगळे, उद्‌घोषक प्रकाश गडदे, राजेंद्रप्रसाद जगदाळे, अनुप पाटील, विशाल घुगरे, श्री. पाटील यांचे स्वीय सहाय्यक संजय कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

सांगली



Web Title: Follow up to the center for convenience in Sangli All India Radio