कोल्हापुरात मटणाच्या दुकानावरच का सुरु आहे छापेमारी...?

कोल्हापूर - शाहूपुरी बेकर गल्लीतील राज मटण दुकानावर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली. तेथे विक्रीसाठी असलेले दीड किलो मटण जप्त करून त्याची विल्हेवाट लावली. तसेच दुकान बंद करण्याची नोटीस दुकानमालक राजू शेळके यांना दिल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागातील सहायक आयुक्त (अन्न) मो. शं. केंबळकर यांनी सांगितले. मटण जप्त करणे आणि दुकान बंद करण्याची नोटीस देण्याची घटना कोल्हापुरात पहिल्यांदाच घडली आहे. दरम्यान, कारवाई होईल, या भीतीने शहरातील बहुतांशी मटण दुकाने बंद राहिली होती. कारवाईबाबत नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची याबाबत रात्री मटण विक्रेत्यांची बैठक सुरू होती. यामध्ये अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांनी सांगितले. वाचा - दुचाकी आली बंधाऱ्यावर अन् मागे बसलेल्या व्यक्तीने मारली नदीत उडी... निकष न पाळल्याने ‘अन्न औषध’ची कारवाई मटण दुकानासाठी असलेले निकष पूर्ण न केल्यामुळे आज अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने शाहूपुरी बेकर गल्लीतील राज मटण दुकानावर छापा टाकला. तेथे असुविधा आणि कायद्याचे निकष पाळले गेले नसल्यामुळे अन्नसुरक्षा अधिकारी शुभांगी कर्णे यांनी दुकानात असलेले दीड किलो मटण जप्त केले. त्यानंतर दुकान बंद करण्याची नोटीस दिली. जप्त केलेल्या मटणाची विल्हेवाट लावली. गेले महिनाभर मटणाच्या दरावरून कोल्हापुरात आंदोलने सुरू आहेत. त्यावर तोडगाही निघाला होता, मात्र तरीही विक्रेते आणि कृती समितीचे आंदोलक यांच्याकडून वेगवेगळी भूमिका घेतली गेली. काल कृती समितीने केंबळकर यांना धारेवर धरून कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

