ब्रेकिंग - आटपाडीत झालेल्या अपघातात वनरक्षक ठार तर वनपाल गंभीर जखमी...

आटपाडी - आज सायंकाळी येथील जवळे मल्टीपर्पज हॉलच्या समोर मोटर सायकल आणि टेम्पोच्या झालेल्या अपघातात एक जण जागीच ठार झाला तर एक गंभीर जखमी झाला. मयताचे नाव गणेश दत्तात्रय पाटील (वय ३२) रा.गळवेवाडी असे असून तो येथील वनीकरण विभागामध्ये वनरक्षक पदावर कार्यरत होता. ही घटना सायंकाळी पाच वाजता घडली. बायपास रोडवरील जवळे मल्टीपर्पज हॉल समोर हा भीषण अपघात झाला. अपघात एवढा भीषण होता की एक जण जागीच मृत्यू झाला. तर वनपाल पांडुरंग बालटेचे गंभीर जखमी झाले आहेत. वाचा - आंबेरी येथील वळणावर दोन कारच्या धडकेत १५ जण जखमी तर ४ गंभीर... येथील वनीकरण विभागामध्ये गणेश पाटील व पांडुरंग बालटे कार्यरत आहेत. सायंकाळी ते साई मंदिर रोडकडून आटपाडीकडे दुचाकीवरून निघालेले होते. यावेळी मल्टीपर्पज हॉल जवळ सुमो गाडीला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात त्यांची दुचाकी समोरून येणाऱ्या टेम्पोच्या मागील बाजूला धडकली. धडक इतकी भीषण होती की, यामध्ये गणेश पाटील व पांडुरंग बालटे बाजूला लांबवर फेकले गेले. यावेळी बघ्यांनी प्रचंड गर्दी केली. त्यांना तातडीने ग्रामीण रुग्णालय उपचारासाठी हलवले परंतु अपघातामधील गणेश पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. यावेळी ग्रामीण रूग्णालयासमोर नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली होती.

