पंढरपूर : 'हे' माजी आमदार रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत 

पंढरपूर : माजी आमदार सुधाकर परिचारक यांनी पंढरपूर विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविण्याचे स्पष्ट संकेत आज दिले. माजी आमदार सुधाकर परिचारक गटाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक आज सायंकाळी येथील टिळक स्मारक सभागृहत पार झाली. यावेळी शहरातील सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकार्यानी सुधाकर परिचारक यांनी निवडणूक लढवावी असा सर्वानुमते ठराव नगराध्यक्षा साधना भोसले यांनी मांडला, त्यास उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी टाळयांच्या गजरात प्रतिसाद दिला.

सुधाकर परिचारकांच्या उमेदवारीमुळे निवडणूकीत मोठी चुरस पहायला मिळणार आहे. सुधाकर परिचारक यांनी पंढरपूरचे सलग 20 वर्षे प्रतिनिधित्व केले आहे. तर काॅग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळात दहा वर्षे एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद ही त्यांनी भूषवले आहे.

राजकारणात संत म्हणून त्यांच्याकडे जसे पाहिले जाते तसे ते सहकारातील डाॅक्टर म्हणून महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहेत.

परिचारक यांनी सोलापूर जिल्हयातील भीम, पांडूरंग आणि दामाजी असे डबघाईला आलेले साखर कारखाने सुस्थितीत आणले. आज ही अनेक साखर कारखानदार परिचारकांचा सल्ला घेतात. 2009 च्या विधानसभा निवडणूकीतून माघार घेत माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांना पंढरपुरातून संधी दिली होती. त्यावेळी आमदार भारत भालके यांनी मोहिते पाटलांचा पराभव केला होता. त्यानंतर 2014 च्या निवडणूकीत आमदार भारत भालके यांनी पुन्हा आमदार प्रशांत परिचारकांचा पराभव करत पंढरपुरातील राजकारणाचा पट मारला होता. गेल्या पाच वर्षात राज्यात आणि देशात भाजप सरकार आल्यानंतर परिचारकांनी भाजपशी सलगी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांच्याशी त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत, यातून आमदार प्रशांत परिचारकांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली आहे. प्रशांत परिचारकांची विधान परिषदेची आणखी तीन वर्षे शिल्लक असल्याने माजी आमदार सुधाकर परिचारकांचे नाव पुढे आले आहे. परिचारकांचे वय 80 वर्षे आहे, तरी त्यांचा कामाचा आवाका आणि जनसंपर्क पाहता त्यांना निवडणूकीत सहानुभूती मिळण्याची शक्यता आहे. याच संदर्भात आज परिचारक समर्थकांची बैठक झाली. या मध्ये परिचारकांनी निवडणूक लढवावी अशी मागणी करण्यात आली,

कार्यकर्त्यांच्या मागणी नंतर निवडणूक लढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत सुधाकर परिचारक यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले.

Web Title: Former MLA Sudhakar Paricharak a clear signal to contest from Pandharpur Assembly constituency