Lockdown : जुगारप्रकरणी 44 जणांना अटक

लोणंद (जि.सातारा) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी लागू केलेल्या जमावबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून तोंडाला मास्क न लावता एकत्र येऊन जुगार खेळणाऱ्या येथील 44 जणांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून या सर्वांना अटक केली आहे.



याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी, येथील झारेकरी वस्तीतील 44 ते 45 जण जमावबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून एकत्र येऊन येथील पंजाब कॉलनीत एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत जुगार खेळत असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष चौधरी यांना माहीतगार सूत्राकडून मिळाली. त्यांच्यासह हवालदार महेश सपकाळ, दत्ता दिघे, संतोष नाळे, श्री. आडसूळ, फैय्याज शेख, श्री. मुळीक, श्री. शिकलगार, श्री. पाडवी, भगवान पवार, संजय जाधव, शिवाजी सावंत, चालक श्री. शिंदे, होमगार्ड श्री. इंगवले यांनी घटनास्थळी जाऊन पंजाब कॉलनीत नव्याने बांधकाम सुरू असलेल्या एका इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर छापा टाकला. एकत्रित जुगार खेळत असलेल्या रमेश बनसोडे, प्रदीप पंचकर, भारत पंचकर, कैलास झारेकरी, सटवाजी झारेकरी, रतन प्रधाने, सटवाजी झारीसोनार, रमेश झारेकरी, रामचंद्र झारेकरी, शंकर झारेकरी, दीपक झारेकरी, सटवाजी प्रधाने, अशोक झारेकरी, मारुती पंचकर, भीमा पंचकर, आनंद झारेकरी, राजू झारेकरी, गणेश जावीर, राजकुमार झारेकरी, मनोज प्रधाने, इरा झारेकरी, संजय पंचकर, विजय पंचवर, मिथून झारेकरी, मारुती झारेकरी, भीमा सोनझारी, अजित झारेकरी, राजा झारी, सचिन झारेकरी, शंकर झारेकरी, उमेश पंचकर, सूरज प्रधाने, अनिल पंचमे, मोतिराम झारेकरी, जितेंद्र पंचकर, गोपाळ झारेकरी, श्‍याम झारेकरी, भारत झारेकरी (सर्व रा. लोणंद झारेकरी वस्ती) या 44 जणांना पकडून अटक केली. या सर्वांवर जमावबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून जुगार खेळल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष चौधरी करत आहेत.



