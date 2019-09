सांगलीसह चार जिल्ह्यातून ३१ दुचाकी चोरणारी टोळी गजाआड

विटा - सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातून दुचाकी गाड्या चोरून त्यांची विक्री करणाऱ्या चारजणांच्या टोळीला विटा पोलिसांनी पकडले. सचिन मधुकर भोरे ( वय ३२, रा. उडगी, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर ), नामदेव बबन चुनाडे ( वय ४६), औदुंबर रमेश उगाडे ( वय २७), गणेश महादेव साळुंखे ( वय ३०, सर्व रा. अनिलनगर झोपडपट्टी, पंढरपूर ) अशी त्यांची नांवे आहेत. त्यांच्याकडून १५ लाख ८० हजार रूपये किंमतीच्या ३१ दुचाकी हस्तगत करून चौघांनाही अटक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक रवींद्र शेळके यांनी दिली. बुधवारी रात्री तीनच्या सुमारास पोलिस नाकाबंदी दरम्यान खानापूर बसस्थानकासमोर सचिन भोरे दुचाकीवरून (एम.एच.१०.सी.जे.३२०६ ) संशयितरित्या फिरताना सापडला. त्याच्याकडे पोलिसांनी चौकशी केली असता त्याने उडवाउडवी उत्तरे दिली. त्याचा संशय आल्याने पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केली असता त्याने एक महिन्यापुर्वी रेणावी ( ता. खानापूर ) येथून दुचाकी चोरल्याचे सांगितले. तसेच तीन साथिदारांच्या सहाय्याने सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातून ३१ दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली. दुचाकी चोरीप्रकरणी ठाणे, पुणे, लोणंद पोलिसात गुन्हे दाखल आहेत. अजूनही दुचाकी चोरीत आणखी कोणाचा समावेश आहे. याची चौकशी सुरू असल्याचे श्री. शेळके यांनी सांगितले. ही कारवाई पोलिस उपनिरीक्षक ए. पी.जाधव, टी. डी. नागराळे, रवींद्र धादवड, ए. आर. जाधव, प्रदीप पाटील, राजेंद्र भिंगारदेवे, अमर सुर्यवंशी, हणमंत लोहार, शशिकांत माळी, सुरेश भोसले, महेश खिलारी, सुहास खुबीकर, संतोष घाडगे यांनी केली. सांगली सायबर सेलचे संदीप पाटील व श्री. गुंडवाडे यांनी तपासासाठी मदत केली.

