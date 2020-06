महापालिकेच्या ताफ्यात चार फायर सूट दाखल 

सांगली : महापालिका क्षेत्रात यापुर्वी आग विझवताना अग्नीशामक दलाच्या जवानांना स्वत:चा जीव धोक्‍यात घालून इतरांचे प्राण वाचण्याचे कर्तव्य बजावावे लागत असे. आता महापालिकेच्या अग्नीशमन विभागाच्या ताफ्यात चार फायर सूट दाखल झालेत. आग विझवण्यासाठी काम करणारे अग्निशामक कर्मचारी सुरक्षित राहणार आहेत. शहरात कुठेही आग लागली, की अग्नीशामक दलाचे जवान तातडीने तेथे धाव घेऊन आग आटोक्‍यात आणण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यांच्या सुरक्षेसाठी आग विझवताना अग्नीरोधक कीट आवश्‍यक होते. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महापालिकेच्या आणीबाणी सेवेसाठी असे अग्नीरोधक कीट घेण्याचे आदेश अग्निशामक विभागाला दिले. प्रभारी अग्निशामक अधिकारी चिंतामणी कांबळे यांनी याचा पाठपुरावा केला. आज हे कीट महापालिकेला प्राप्त झाले. महापालिकेच्या चार अग्निशामक केंद्राकडे प्रत्येकी एक कीट दिले जाणार आहे. या अग्निरोधक कीटमुळे आग विझवणारा कर्मचारी सुरक्षितपणे जाऊन आग विझवू शकतो. त्याला कोणतीही इजा होणार नाही, अशा पद्धतीने हे किट बनवण्यात आलेत. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या सुचनेनुसार लवकरच अजून कीट महापालिकेला प्राप्त होणार असल्याचे प्रभारी मुख्य अग्निशामक अधिकारी कांबळे यांनी सांगितले.

Web Title: Four fire suits filed in the municipal convoy