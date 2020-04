ट्रकमधून चौघांना मुंबईतून गावात आणले...पोलिसांनी "क्वारंटाईन' केले 

तुंग (सांगली) - जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत "कोरोना' विषाणूचा प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी सीमा रोखल्या आहेत. परंतु कसबे डिग्रज (ता. मिरज) येथील ट्रकचालकाने मुंबईहून चौघांना गावात गुपचूपपणे आणल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आहे. त्यामुळे गावात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. याप्रकरणी चौघांवर सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. "कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सर्व सीमा "सील' केल्या आहेत. तेथे पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. परवाना असल्याशिवाय जिल्ह्यात प्रवेश दिला जात नाही. तरीही अत्यावश्‍यक सेवेसाठी असलेल्या गाड्यामधून जिल्ह्यात अनेकजण विना परवाना प्रवेश करत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. कसबे डिग्रज येथील ट्रक चालक लिंगप्पा केळसंग याने सोमवारी (ता. 27) रोजी मोहसिन पठाण (वय 23, रा. कसबे डिग्रज, कोळीवाडा) उदय नलवडे (वय 30, रा. कसबे डिग्रज बिरोबाची वाडी) स्वप्नील मुळीक (वय 30 रा. कसबे डिग्रज, तुकाराम चौक) असे तिघांना मुंबईहून कसबे डिग्रज येथे ट्रकमध्ये जागा देऊन गावात आणले. त्यामुळे जिल्ह्याचे स्थळ सीमाबंदी वाहतुकीचा भंग केल्याने या चौघांच्यावर कलम 88, 269 ,271, 34 प्रमाणे मंगळवारी (ता.28) सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तलाठी कुंडलिक रुपनवर, मंडल अधिकारी विजय तोडकर यांनी या घटनेची फिर्याद सांगली ग्रामीणला दिली आहे. पोलिसांनी तत्काळ या चौघांना एका वस्तीवर क्‍वारंटाईन केले आहे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे.



